Состояние мальчика – крайне тяжелое. Он находится на искусственной вентиляции лёгких.
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Медики борются за жизнь 13-летнего мальчика из Херсонщины
В эти минуты в реанимационном отделении медики борются за жизнь 13-летнего жителя Новодмитровки.
О состоянии раненого ребенка рассказала директор Херсонской областной детской больницы Инна Холодняк. По ее словам, состояние мальчика очень тяжелое и сейчас он находится на искусственной вентиляции легких.
Врач рассказала о состоянии 13-летнего мальчика: смотрите видео
Кстати, в полиции рассказали, что один из снарядов попал в частный дом, в подвале которого в то время находились дети. Под завалами дома погиб 6-летний мальчик, его 13-летний брат получил тяжелые травмы. Сейчас он в коме и за его жизнь борются врачи.
Также пострадали трое прибежавших на помощь и попавших под повторный обстрел. У 18-летней девушки минно-взрывная травма и рана стопы, у 24-летнего мужчины минно-взрывная травма, контузия, у 60-летнего мужчины обломочное ранение ноги.
Под вражеский обстрел попала и бригада скорой, которая оказывала медицинскую помощь раненым. Осколками повредило автомобиль, врачи не пострадали.
Россия ударила по Херсонщине 14 сентября: что известно
- Отметим, что 14 сентября после 00:00 оккупанты из артиллерии обстреляли село Новодмитровка Белозерского общества Херсонской области.
- Вражеские снаряды попали в частный дом и его территорию.
- В результате травмы, несовместимые с жизнью, получил 6-летний мальчик.
- В тяжелом состоянии в больницу госпитализирован его брат 13 лет.
- Также ранения получили три соседа, которые пытались помочь, но тоже попали под вражеский огонь.
- Повреждены частные дома, хозяйственные постройки.