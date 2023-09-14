Стан хлопчика – вкрай важкий. Він перебуває на штучній вентиляції легень.
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Медики борються за життя 13-річного хлопчика з Херсонщини
У ці хвилини в реанімаційному відділені медики борються за життя 13-річного жителя Новодмитрівки.
Про стан пораненої дитини розповіла директорка Херсонської обласної дитячої лікарні Інна Холодняк. За її словами, стан хлопчика дуже важкий і зараз він перебуває на штучній вентиляції легень.
Лікарка розповіла про стан 13-річного хлопчика: дивіться відео
До речі, у поліції розповіли, що один зі снарядів влучив у приватний будинок, у підвалі якого в той час перебували діти. Під завалами будинку загинув 6-річний хлопчик, його 13-річний брат отримав тяжкі травми. Нині він у комі та за його життя борються лікарі.
Також постраждали троє сусідів, які прибігли на допомогу та потрапили під повторний обстріл. У 18-річної дівчини мінно-вибухова травма та рана стопи, у 24-річного чоловіка мінно-вибухова травма, контузія, у 60-річного чоловіка уламкове поранення ноги.
Під ворожий обстріл потрапила і бригада швидкої, яка надавала медичну допомогу пораненим. Осколками посікло автомобіль, лікарі не постраждали.
Росія вдарила по Херсонщині 14 вересня: що відомо
- Зазначимо, що 14 вересня після 00:00 окупанти з артилерії обстріляли село Новодмитрівка Білозерської громади Херсонської області.
- Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку та його території.
- Внаслідок цього травми, несумісні з життям, отримав 6-річний хлопчик.
- У важкому стані до лікарні госпіталізований його брат 13 років.
- Також поранення отримали троє сусідів, які намагалися допомогти, але теж потрапили під ворожий вогонь.
- Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди.