У п'ятницю, 15 вересня, правозахисниця та публічна діячка Аліна Боднар розповіла про горе в сім'ї з Новодмитрівки, приватний будинок якої було зруйновано під час атаки на село 14 вересня. Однак, звісно, найжахливіше, що загинув 6-річний хлопчик.

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"Не дитина, а скарб..."

Звати дитину було Назар Грицков. Він отримав травми, що були несумісні з життям, тому й загинув. Важливо, що в хлопчика є 13-річний брат – він бореться за життя в лікарні.

Як інформували в Херсонській ОВА, підліток перебуває на штучній вентиляції легень.

Також поранення дістали дідусь та тітка з хлопцем, які намагалися дістати дітей з-під завалів, але теж потрапили під ворожий вогонь. Ціла родина постраждала від російського терору та втратила своє янголя через Росію,

– констатувала Боднар.

Водночас тітка хлопчика Галина Тихнюк зазначила, що загалом в сім'ї було 4 дітей – усі хлопці. Окрім того, за її словами, малий Назарко мріяв піти у школу, допоки його не вбила ворожа, терористична держава.

Він дуже хотів піти до першого класу, ріс дуже хорошим хлопчиком. Завжди допоможе, не дитина, а скарб. Як нам його не вистачатиме, скільки тільки горя в нашу родину… Мав виїжджати з родиною. Вони якраз повинні були евакуюватися.

Останні слова Назарка були такі: "Мамо, я дихаю, мамо, ми виїдемо завтра, мама..."

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого хлопчика. Світла пам'ять. Разом з тим закликаємо наших читачів допомогти родині, що постраждала від російського терору. 5168 7520 2384 3983 – Грицков Кирило.

Згадаємо наостанок, що Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України за цим фактом. У ній йдеться про порушення законів війни та умисне вбивство.

Росія обов'язково повинна відповідати за злочини, що вона скоїла проти мирного населення нашої держави.