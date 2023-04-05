Больше всего хочет жить: львовскому активисту из СМА срочно нужны деньги на лечение

Назар Гусаков – львовский общественный активист, всю жизнь борющийся со спинальной мышечной атрофией. Лечение очень дорогостоящее, поэтому для этого открыт сбор средств.

Лечение Назара каждый год обходится в 10 миллионов гривен. В свой день рождения 31 марта активист должен оплатить лечение за следующий месяц, однако собрать удалось только 100 000 гривен.

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Как помочь Назару

Назар Гусаков годами работает на то, чтобы сделать Львов более инклюзивным городом. Его активная общественная деятельность сочетается с постоянным лечением, на которое требуются немалые средства.

Каждая ваша гривна может помочь Назару, ведь больше всего он хочет жить и работать дальше.

Если вы хотите помочь Назару, то можете перевести средства следующими способами:

переводом на монобанка;

на карту монобанка – 4441 1144 2797 8869 или на дополнительную карточку 4868 2001 0050 8596;

на карточку "Приватбанка" – 4149 6293 0105 4110 (Артем Кобылинский) или 4149 4993 9073 4604 (Виктория Харитонова);

Крипта (trc20) — TJnvmVQToE3xsJH43iPPUtPw7EdQuRw9X1 0xc46b83c853431362dc7b0cd4736610fa6cc69515 ERC-20

PayPal - razan@hotpoint.org.ua

Для банковского перевода:

Получатель Гусаков Назарий Олегович

IBAN UA853220010000026208305496967

ИНН/ЕГРПОУ 3443017794

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