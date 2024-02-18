О трагической потере сообщила Ходоровская городская территориальная община. Юный Герой погиб 12 февраля 2024 года в районе Авдеевки во время выполнения боевого задания.

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Избрал путь воина еще в 17 лет

В день, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Назар Янкевич поехал в Киев, чтобы стать на защиту страны. Парню было всего 17 лет, поэтому ему отказали и не допустили к боевым задачам. Однако уже тогда парень выбрал путь воина и начал служить в войсках обеспечения и учился военному делу.

Как только Назару исполнилось 18 лет, он сразу подписал контракт с Третьей штурмовой бригадой. Сначала он воевал на Бахмутском направлении, где был артрозведчиком и оператором БпЛА. Впоследствии защитник перевелся во 2-й штурмовой батальон воинской части А4638. За время полномасштабного вторжения Герой был дважды ранен, но каждый раз возвращался в строй.

Назар Янкевич получил две награды. Среди них – "Крест Храбрых".



Назар Янкевич погиб в бою с оккупантами / Фото Ходоровская городская территориальная община

Сестра погибшего Мария Янкевич опубликовала в сети чувствительное сообщение, посвященное Герою.

Я не хочу, чтобы моего брата забыли. Поэтому я буду говорить несмотря на боль ада в моем сердце. С 2014, в свои 11 лет, Назар понимал цену. Слова, которые он сказал мне, как пошел на эту проклятую войну: "Если сейчас их не сдержать, они будут здесь, они будут убивать детей, они будут вырезать всех". В свои 17 лет он выбрал свой путь. Сегодня я обращаюсь к молодежи. Я искренне желаю каждому быть достойным смерти моего брата, достойным боли моей семьи, достойным собратьев, которые защищают нас. Сквозь слезы говорю вам. Чтобы его гибель не была напрасной,

– говорится в ее сообщении.

В родном городе Ходоров уже встретили погибшего Героя Назара Янкевича. На странице "Жидачев FM" опубликовали фотографии, как украинцы встречали павших в бою защитников.

Тело погибшего Героя привезли в родной Ходоров / Фото "Жидачев FM"

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Низко кланяемся перед Назаром Янкевичем и его подвигом ради будущего Украины. Светлая и вечная память Герою!