Боец служил в десантно-штурмовых войсках, а также был волонтером. О потере сообщил его коллега и тоже военнослужащий Александр Иванюк.

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В боях за Украину погиб еще один Герой

Известно, что Роман Кулик был родом из города Чертков, что в Тернопольской области. Как рассказал товарищ погибшего, украинский защитник был "по-детски наивный, несколько странный", но очень добрый и щедрый.

К сожалению, мы вместе многое не успели сделать и воссоздать, но спи спокойно, мы тебя будем помнить. Будем вспоминать, когда будем целиться. Ты ушел как мужчина, как воин. Смерть твоя, лучшая из всех,

– сказал коллега Романа.

В боях за Украину погиб Роман Кулик / Фото Александра Иванюка

В местном сообществе добавили, что украинский воин служил в 81-й отдельной аэромобильной бригаде Слобожанска в составе Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего бойца. Кланяемся низко до земли за его мужество и оборону родного государства от врага.

Болезненные потери Украины