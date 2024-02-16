Боєць служив у десантно-штурмових військах, а також був волонтером. Про втрату сповістив його колега і теж військовослужбовець Олександр Іванюк.

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У боях за Україну загинув ще один Герой

Відомо, що Роман Кулик був родом із міста Чортків, що у Тернопільській області. Як розповів товариш загиблого, український захисник був "по-дитячому наївний, дещо дивакуватий", але надзвичайно добрий і щедрий.

На жаль, ми разом багато чого не встигли зробити й відтворити, але спи спокійно, ми тебе памятатимемо. Згадуватимемо, коли будемо цілитися. Ти пішов як мужчина, як воїн. Смерть твоя, найкраща зі всіх,

– сказав колега Романа.

У боях за Україну загинув Роман Кулик / Фото Олександра Іванюка

У місцевій спільноті додали, що український воїн служив у 81-й окремій аеромобільній бригаді Слобожанська в складі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним і близьким загиблого бійця. Вклоняємося низько до землі за його мужність та оборону рідної держави від ворога.

Болісні втрати України