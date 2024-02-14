Трагічну звістку зробили у Саф'янівській сільській територіальній громаді. Відомо, що захисник з Одещини віддав своє життя у боях за Україну.

Читайте також "Чуйна людина, щира патріотка": на фронті загинула відважна бойова медикиня Наталія Бокоч

Йому назавжди – 22

Відомо, що Владислав Шестов з села Муравлівка Ізмаїльського району Одеської області. Герою було 22 роки, коли він загинув на фронті у протистоянні російським загарбникам.

Війна продовжує забирати найкращих… Захищаючи рідну землю від російських загарбників, загинув мешканець села Муравлівка, 22-річний Владислав Шестов,

– сповістили у громаді.

Також пообіцяли невдовзі сповістити, коли буде поховання 22-річного Героя.

"Це невимовна втрата, біль, яку ніколи нічим неможливо загоїти… Співчуваємо, сумуємо разом із вами… Вічная пам'ять Герою Владиславу", – зазначають у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним і близьким Владислава Шестова. Вклоняємося низько до землі за його мужність та оборону рідної держави від ворога.

У Києві попрощалися з бойовою медикинею Діаною Вагнер

Перед Новим роком на фронті загинула головна бойова медикиня "Карпатської Січі" Діана Вагнер. 14 лютого о 12 годині у Києві у Михайлівському соборі відбулося прощання з нею.

В останню путь бойову медикиню провели її рідні, друзі та побратими.

Ця дівчина була справжня донька свого звитяжного народу. Без вагань вона кидалася на порятунок поранених бійців в найгарячіших ділянках фронту. Абсолютна відданість справі, німецька організованість, сфокусованість в діях та швидкість прийняття рішень на тлі медичної освіченості врятували багато життів українських солдатів,

– так згадують захисницю бійці Третьої штурмової сотні 49-ї ЗШБ "Карпатська Січ".

Її побратими наголошують на любові Діани Вагнер до України. Зазначають, що дівчина понад усе прагнула здобути перемогу над російськими загарбниками та жити у квітучій і деокупованій країні. І хоч її ім'я не було медійним, Діану любили в Україні.