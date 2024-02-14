Трагическую весть сделали в Сафьяновской сельской территориальной общине. Известно, что защитник из Одесской области отдал свою жизнь в боях за Украину.

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Ему навсегда – 22

Известно, что Владислав Шестов из села Муравлевка Измаильского района Одесской области. Герою было 22 года, когда он погиб на фронте в противостоянии российским захватчикам.

Война продолжает забирать лучших... Защищая родную землю от российских захватчиков, погиб житель села Муравлевка, 22-летний Владислав Шестов,

– сообщили в громаде.

Также пообещали вскоре сообщить, когда будет похороны 22-летнего Героя.

"Это невыразимая потеря, боль, которую никогда ничем невозможно заживить... Сочувствуем, скорбим вместе с вами... Вечная память Герою Владиславу", – отмечают в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким Владислава Шестова. Кланяемся низко до земли за его мужество и оборону родного государства от врага.

В Киеве попрощались с боевым медиком Дианой Вагнер

Перед Новым годом на фронте погибла главный боевой медик "Карпатской Сечи" Диана Вагнер. 14 февраля в 12 часов в Киеве в Михайловском соборе состоялось прощание с ней.

В последний путь боевого медика провели ее родные, друзья и побратимы.

Эта девушка была настоящая дочь своего победоносного народа. Без колебаний она бросалась на спасение раненых бойцов в горячих участках фронта. Абсолютная преданность делу, немецкая организованность, сфокусированность в действиях и скорость принятия решений на фоне медицинской образованности спасли много жизней украинских солдат,

– так вспоминают защитницу бойцы Третьей штурмовой сотни 49-й ЗШБ "Карпатская Сечь".

Ее собратья отмечают любовь Дианы Вагнер к Украине. Отмечают, что девушка больше всего стремилась одержать победу над российскими захватчиками и жить в цветущей и деоккупированной стране. И хотя ее имя не было медийным, Диану любили в Украине.