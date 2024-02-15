Свою жизнь за Украину отдал Олег Иванович Ширма 1967 года рождения. Он был жителем села Шиповцы Тернопольской области.
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Не дожил до дня рождения
О потере сообщила Товстенская поселковая территориальная община. Украинскому защитнику оставалось меньше двух недель до 57-летия. Он должен был праздновать день рождения 20 февраля.
С большой грустью и болью в сердце сообщаем, что 07 февраля 2024 года во время подготовки к погрузке боекомплекта, в результате взрыва погиб главный сержант роты ударных беспилотных авиационных комплексов в/ч А4447 сержант Ширма Олег Иванович... Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего! Вечная память и Слава Герою!
– говорится в сообщении общины.
Главный сержант роты БпАК в рядах 33-й ОМБр Олег Ширма / Фото Иванны Гоший
Что известно о защитнике
Олег Ширма был родом из города Северодонецк, что на Луганщине. Его жена из села Шиповцы Чертковского района. Именно туда он переехал в 2008 году вместе с семьей после смерти тестя. В интервью местной газете мужчина пошутил, что так стал бандеровцем.
Раньше я работал массажистом в Киеве, определенный период ездил за границу. Перед масштабным вторжением как раз собирался на работу в Польшу. Уже заказал билет, а тут вдруг – война... Отменил поездку,
– объяснял он.
Когда Олег Ширма пришел домой, жена сказала ему, что мужчины с Шиповцев собираются в военкомат. Утром он присоединился к односельчанам.
Вместе хорошо и батьку бить. Все – свои, все – родные. Наше село хоть и небольшое, но сплоченное, люди – деятельные. Часто в больших селах, как доходит до дела, то некому выйти. А шиповские мужчины решили – сделали. Патриоты. Не на словах, а на деле,
– говорил воин об односельчанах.
Во время разговора с журналистами он отмечал, что Украина несомненно победит, потому что украинцы находятся на своей родной земле.
Они тоже погибли за Украину
- Николай Габа погиб 8 февраля на Бахмутском направлении. Депутат из города Броды, что на Львовщине, защищал Украину от российской агрессии еще во времена АТО. Он прошел путь до командира взвода БпЛА.
- Наталья Бокоч из города Хуст, что на Закарпатье, погибла на войне с российскими оккупантами 10 февраля. Она присоединилась к ВСУ в 2023 году и стала боевым медиком. За ее плечами работы медика и полученная в Великобритании практическая подготовка.
- Михаил Воевидко тоже погиб 10 февраля. Матрос из села Белая, что на Буковине, пал в ожесточенном бою с российскими захватчиками на левобережье Днепра. Он воевал в составе 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.