Свою жизнь за Украину отдал Олег Иванович Ширма 1967 года рождения. Он был жителем села Шиповцы Тернопольской области.

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Не дожил до дня рождения

О потере сообщила Товстенская поселковая территориальная община. Украинскому защитнику оставалось меньше двух недель до 57-летия. Он должен был праздновать день рождения 20 февраля.

С большой грустью и болью в сердце сообщаем, что 07 февраля 2024 года во время подготовки к погрузке боекомплекта, в результате взрыва погиб главный сержант роты ударных беспилотных авиационных комплексов в/ч А4447 сержант Ширма Олег Иванович... Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего! Вечная память и Слава Герою!

– говорится в сообщении общины.

Главный сержант роты БпАК в рядах 33-й ОМБр Олег Ширма / Фото Иванны Гоший

Что известно о защитнике

Олег Ширма был родом из города Северодонецк, что на Луганщине. Его жена из села Шиповцы Чертковского района. Именно туда он переехал в 2008 году вместе с семьей после смерти тестя. В интервью местной газете мужчина пошутил, что так стал бандеровцем.

Раньше я работал массажистом в Киеве, определенный период ездил за границу. Перед масштабным вторжением как раз собирался на работу в Польшу. Уже заказал билет, а тут вдруг – война... Отменил поездку,

– объяснял он.

Когда Олег Ширма пришел домой, жена сказала ему, что мужчины с Шиповцев собираются в военкомат. Утром он присоединился к односельчанам.

Вместе хорошо и батьку бить. Все – свои, все – родные. Наше село хоть и небольшое, но сплоченное, люди – деятельные. Часто в больших селах, как доходит до дела, то некому выйти. А шиповские мужчины решили – сделали. Патриоты. Не на словах, а на деле,

– говорил воин об односельчанах.

Во время разговора с журналистами он отмечал, что Украина несомненно победит, потому что украинцы находятся на своей родной земле.

Они тоже погибли за Украину