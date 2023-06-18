На войне с 2014 года: мать пленного медика из "Азовстали" ищет своего сына

Валентина Михайловна, мать морпеха и медика с позывным "Камыш", уже 14 месяцев ждет хоть какого-то известия от сына. Он считается без вести пропавшим.

Камышовая Валентина Михайловна пообщалась с корреспонденткой 24 Канала. Она рассказала, что последний раз общалась с сыном в марте 2022 года.

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Что известно о Назаре Камыше Очеретном

Назар Дмитриевич Очеретный служил с 2014 года. В 2021 году он прошел курсы боевых медиков и в конце декабря того же года уехал медиком в Мариуполь.

Последний раз Валентина видела своего сына на фото 30 марта 2022 года – у него был травмирован лоб осколком. Тогда они в последний раз общались. Он попросил маму, чтобы она не переживала и что "все будет Украина". Также предупредил, что может перестать писать и звонить по телефону, потому что проблемы со связью.

Когда Валентина узнала, что его бригада попала в плен, женщина потеряла сознание. Она до сих пор не знает, что с ее сыном, он считается пропавшим без вести. Однако 18 июня 2023 года она встретилась с одним из бойцов, который сказал, что "Камыш" в плену. По крайней мере, такую информацию он услышал в автобусе, когда сам возвращался в Украину в рамках обмена пленными.

Это была для меня хорошая новость, потому что ты не знаешь, где твой ребенок находится вообще. А тут раз и тебе говорят, что он жив… На душе как и радость, но и грусть, потому что я уже 14 месяцев не слышала его голоса,

– сказала Валентина.

Она надеется, что ее сын вернется домой.

Дома папы ждет 8-летний сын

Дома Назара "Камиша" ждет его сын, которому в июле исполнится 9 лет. Валентина Михайловна сказала – он искренне верит, что папа вернется домой, ведь он – настоящий герой.

К сожалению, война заставила ребенка быстро повзрослеть. В Николаеве из окна мальчик видел, как на его город спускается вражеский десант. Тогда ребенок, которому в то время исполнилось всего 7 лет, сам сразу перешел на украинский язык. Потому что "на русском общаются враги".

Валентина Михайловна также сетует на бездействие Красного Креста. По ее словам, они звонили по телефону и спрашивали, стали ли известны ей какие-то новости о сыне. Однако это они должны давать информацию, а не наоборот.

Согласно неофициальным источникам, сегодня Россия содержит более 300 медиков из Украины. Среди них, в частности, и попавшие в плен более года назад.