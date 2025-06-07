Не колеблясь пошел защищать страну: на войне погиб 20-летний Назар Матейчук с Волыни
- На войне погиб 20-летний лейтенант Назар Матейчук с Волыни.
- Он погиб 6 июня во время боевого задания вблизи населенного пункта Райское из-за российского FPV-дрона.
Волынь переживает невосполнимую потерю. На фронте погиб молодой защитник – лейтенант Назар Матейчук.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Вишневской сельской территориальной общины.
Смотрите также Россия убила 3 спасателей в Киеве: в ГСЧС назвали имена и показали фото
Что известно о павшем защитнике с Волыни
Отмечается, что 20-летний Назар Матейчук погиб 6 июня во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Райское. Жизнь защитника оборвал российский FPV-дрон.
Он двигался на личном транспортном средстве в населенный пункт Дружковка с целью получения инженерно-авиационного имущества для укрепления боевых позиций,
– уточнили в родной общине.
Назар родился 19 августа 2004 года, был жителем села Руда. Несмотря на юный возраст он успел жениться: дома его ждала любимая и родители. "Молодой, искренний, преданный Украине – он выбрал путь защитника, не колеблясь", – указали в сельской общине.
Назар Матейчук погиб в результате удара FPV-дрона / фото Вишневской тергромады
В Вишневской территориальной общине с 06 по 08 июня объявлен траур по погибшему воину. На территории общины приспустят государственный флаг на админзданиях, предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности. Также ограничат проведение развлекательных мероприятий и звучание музыки в общественных местах.
Дату и место встречи Героя обещают сообщить позже.
Заметим, на днях в Донецкой области погиб 19-летний волонтер Максим Старостин, который разрабатывал дроны для ВСУ. Он попал под обстрел врага в Донецкой области.