Не колеблясь пошел защищать страну: на войне погиб 20-летний Назар Матейчук с Волыни

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Вишневской сельской территориальной общины.

Смотрите также Россия убила 3 спасателей в Киеве: в ГСЧС назвали имена и показали фото

Отмечается, что 20-летний Назар Матейчук погиб 6 июня во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Райское. Жизнь защитника оборвал российский FPV-дрон.

Он двигался на личном транспортном средстве в населенный пункт Дружковка с целью получения инженерно-авиационного имущества для укрепления боевых позиций,

– уточнили в родной общине.

Назар родился 19 августа 2004 года, был жителем села Руда. Несмотря на юный возраст он успел жениться: дома его ждала любимая и родители. "Молодой, искренний, преданный Украине – он выбрал путь защитника, не колеблясь", – указали в сельской общине.

Назар Матейчук погиб в результате удара FPV-дрона / фото Вишневской тергромады

В Вишневской территориальной общине с 06 по 08 июня объявлен траур по погибшему воину. На территории общины приспустят государственный флаг на админзданиях, предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности. Также ограничат проведение развлекательных мероприятий и звучание музыки в общественных местах.

Дату и место встречи Героя обещают сообщить позже.

Заметим, на днях в Донецкой области погиб 19-летний волонтер Максим Старостин, который разрабатывал дроны для ВСУ. Он попал под обстрел врага в Донецкой области.