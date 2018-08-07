Назар Холодницкий прокомментировал заем своему подчиненному

Квартиру за два миллиона гривен заместитель Назара Холодницкого купил на деньги, одолженные у него. Сам начальник САП ничего плохого в том не видит.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала корреспондентка.

Читайте также: Пять причин непобедимости, – журналистка о Холодницкого

Она лично пообщалась с Назаром Холодницким и тот сказал, что он ничего преступного в своих действиях не видит. Он считает, что может одолжить деньги своему подчиненному Кривенко.

На вопрос о том, что Кривенко его поддерживал на Комиссии прокуроров, Холодницкий ответил, что в САП дружный коллектив и они друг друга поддерживают.

Сам же Кривенко также подтвердил, что здесь нет конфликта интересов.

Я одолжил деньги, я их отдам. У нас оформлен договор. Я решил поступить честно. Не играть там, оформляя на родственников. Мне не хватало на квартиру, к сожалению, с бизнесменами или с коммерческими структурами не я общаюсь, у родителей нет такой возможности мне одолжить. Поэтому я обратился к коллегам, у кого была возможность, – заверил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко.

В Центре противодействия коррупции заявляют, что Кривенко выступал в поддержку Холодницкого во время Комиссии прокуроров.

"Ну это так совпало", что он получил заем сразу после решения комиссии прокуроров по Холодницкому, а там все объяснения Кривенко были в интересах Холодницкого и на его защиту", – сказал юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин.

Напомним, ранее стало известно, что руководитель САП Назар Холодницкий почти сразу после выговора от квалификационно-дисциплинарной комиссии решил отдохнуть от работы и отправился в отпуск на полтора месяца. При том получил за это 456 тысяч 780 гривен отпускных, которые будет платить государство.