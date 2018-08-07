Назар Холодницький прокоментував позику своєму підлеглому

Квартиру за два мільйони гривень заступник Назара Холодницького купив на гроші, позичені в нього гроші. Сам начальник САП нічого поганого в тому не бачить.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка.

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Вона особисто поспілкувалася з Назаром Холодницьким і той сказав, що нічого злочинного у своїх діях не бачить. Він вважає, що може позичити гроші своєму підлеглому Кривенку.

На питання про те, що Кривенко його підтримував на Комісії прокурорів, Холодницький відповів, що у САП дружній колектив і вони один одного підтримують.

Сам ж Кривенко також підтвердив, що тут немає конфлікту інтересів.

Я гроші позичив, я їх віддам. В нас оформлений договір. Я вирішив поступити чесно. Не гратися там, оформляючи на родичів. Мені не вистачало на квартиру, на жаль, з бізнесменами чи з комерційними структурами не я спілкуюсь, у батьків також немає такої можливості мені позичити. Тому я звернувся до колег, в кого була можливість,

– запевнив заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко.

У Центрі протидії корупції наголошують, що Кривенко виступав на підтримку Холодницького під час Комісії прокурорів.

""Ну це так співпало", що він отримав позику одразу після рішення комісії прокурорів по Холодницькому, а там всі пояснення Кривенка були в інтересах Холодницького і на його захист", – сказав юрист Центру протидії корупції Андрій Савін.

Нагадаємо, попередньо стало відомо, що керівник САП Назар Холодницький майже одразу після догани від кваліфікаційно-дисциплінарної комісії вирішив відпочити від роботи і вирушив у відпустку на півтора місяця. При тому отримав за це 456 тисяч 780 гривень відпускних, які сплачуватиме держава.