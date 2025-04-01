Надругательство над могилой азовца Назария Гринцевича в Виннице: полиция нашла причастную женщину
- Правоохранители в Виннице нашли женщину, причастную к ограблению могилы защитника "Азовстали" Назария "Гринки" Гринцевича.
- Женщина была в состоянии алкогольного опьянения во время преступления.
На днях могилу самого молодого защитника "Азовстали" Назария "Гринки" Гринцевича в Виннице во второй раз ограбили. Правоохранители уже нашли причастную к этому женщину.
Она прокомментировала свой поступок. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Винницкой области.
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Женщина была в состоянии алкогольного опьянения
На днях мама Назария Марианна Колос сообщила, что с могилы ее сына на Сабаровском кладбище пропала деревянная булава и свечи.
Проведенными следственно-оперативными мероприятиями и с помощью камер видеонаблюдения правоохранители установили, что к уголовному правонарушению причастна 39-летняя винничанка,
– рассказали в полиции.
У нее дома провели обыски, во время которых и нашли краденые вещи.
Злоумышленница утверждает, что совершила преступление в состоянии алкогольного опьянения. Однако, объяснить свой поступок женщина не смогла.
Сейчас продолжается досудебное расследование по факту надругательства над могилой.
"С женщиной проводятся следственные действия и ожидается результаты назначенных экспертиз, по выводам которых будут приняты окончательные процессуальные решения", – добавили в полиции.
Напомним, что это уже второе ограбление могилы "Гринки". В июне 2024 года, всего через месяц после похорон, оттуда исчезла детская игрушка Назария. Впоследствии ее вернули.