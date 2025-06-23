Обращений не поступало: полиция прокомментировала скандал с Гусаковым, больным СМА

Назария Гусакова подозревают в махинациях со сборами на лечение СМА. Нацполиция ожидает обращений возможных потерпевших по делу львовянина.

Главное следственное управление уже открыло два уголовных производства. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе в комментарии Интерфакс-Украина, передает 24 Канал.

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Скандал с Назарием Гусаковым, больным СМА

Назарий Гусаков известен благодаря публичным сборам средств на лечение своего диагноза спинальной мышечной атрофии (СМА).

По словам Цуцкиридзе, речь идет о подозрениях в ненадлежащем использовании собранных средств. В частности, наличие криптокошелька с оборотом в 2,7 миллиона долларов и отсутствие надлежащих отчетов.

Сейчас официальных заявлений от пострадавших от махинаций полиция еще не получала. Следователи обещают проверить все счета, транзакции и документы для подтверждения или опровержения информации о возможных правонарушениях.

Также в полиции подтвердили, что сам Назарий Гусаков находится за границей. Его действия проверяют на предмет мошенничества или злоупотребления доверием благотворителей.

Напомним, в соцсетях начали появляться сообщения с критикой Назария Гусакова. Пользователи требовали прозрачных отчетов об использовании собранных на лечение средств и сомневались в открытости сборов.

Сам Назарий Гусаков уверяет, что все донаты были использованы исключительно на его лечение, приобретение медикаментов и реабилитацию.