Наземные цели поражают противокорабельными ракетами, современное оружие у них заканчивается, - Минобороны

Россияне все еще пытаются проводить штурмовые действия и оккупировать украинские города. Но у врага постепенно заканчиваются ресурсы, а сила ВСУ благодаря поддержке партнеров только растет.

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, нашим отважным защитникам и защитницам удается очень эффективно противодействовать российским оккупантам. Украинские воины наносят врагу большие потери и ломают все его планы.

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Современное оружие у кафиров заканчивается

Из-за санкций и международной изоляции россиянам стало трудно не только производить собственное оружие, но и покупать его у кого-то. Такая ситуация вынуждает россиян экономить современные боеприпасы.

Уже сейчас интенсивность обстрелов мирных украинских городов крылатыми ракетами "Калибр" изрядно снизилась. Вместо этого российские кафиры начали стрелять по наземным объектам противокорабельными ракетами, предназначенными для поражения кораблей.

В Минобороны считают, что это может свидетельствовать об истощении ресурсов современных ракет, в результате чего россияне вынуждены применять устаревшие ракеты. Правда, запасов старых боеприпасов у кафиров еще достаточно для того, чтобы обстреливать наши территории.

Угроза ударов по Украине из акватории Черного и Азовского морей остается. Согласно подсчетам, с начала полномасштабной войны против Украины российские кафиры осуществили пуски более 300 крылатых ракет со своих кораблей и подводных лодок.

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Российские кафиры продолжают оборудовать свои огневые позиции на острове Змеиный. ВСУ имеют на это ответ – ракеты "Гарпун", которые предоставили нам партнеры, а также уже известные всем "Байракторы".

Враг продолжает изо всех сил штурмовать Северодонецк, продолжаются ожесточенные уличные бои, россияне не могут взять город под свой контроль. Также известно, что враг хочет вести наступательные действия на Славянск и Святогорск.

Как сообщила британская разведка, российские кафиры совершили ракетные обстрелы Киева для того, чтобы сорвать поставки оружия от западных партнеров Украины. Планы врага снова провалились, а ВСУ увеличивают свою огневую мощность и готовятся к контрнаступлению.

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