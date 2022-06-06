Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
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Он подтвердил, что кафиры на сегодняшний день делают на острове платформу для обеспечения работы ПВО, чтобы прикрывать российские корабли в море.
Но Украина на это ответит. Я считаю, что Украина будет использовать то оружие, которое вскоре к нам доставят – противокорабельные ракетные комплексы "Гарпуны", которые можно использовать и по сухопутным объектам,
– заявил Коваленко.
По словам эксперта, когда эти комплексы поступят в Украину, то в первую очередь они прибудут в Одесскую область, чтобы наносить удары по Змеиному .
"А в дальнейшем Украина будет контролировать этот остров в новом формате – огневом поражении кафиров, которые там будут находиться", – добавил он.
Эксперт отметил, что до Змеиного можно достать и ракетными установками HIMARS, но их трудно будет доставить в Одессу, потому что мост через залив разрушен. Это можно будет сделать только через Молдову, если это позволит страна.
Александр Коваленко об активной фазе войны и острове Змеиный:
Накануне советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украина получила противокорабельные ракеты "Гарпун" . По его словам, украинские военные найдут для них использование, ведь "Гарпунами" вполне можно добраться до острова Змеиный .
К слову, в Минобороны продемонстрировали, как работают "Гарпуны" и чем они угрожают российскому флоту. Там добавили, что теперь другие российские корабли последуют за крейсером "Москва" на дно Черного моря.
Россияне активизируются на Змеином: коротко
- Враг разместил на Змеином зенитные ракетно-пушечные комплексы, реактивные системы залпового огня, в том числе модернизированных, и радиоэлектронной станции борьбы.
- Это свидетельствует о том, что россияне хотят оградить свои корабли от нашего поражения. Однако это также представляет угрозу применения вооружения по побережью Одесщины.
- Известно, что на территории Змеиного враги также держат наготове 2 фрегата, снаряженные крылатыми ракетами типа "Калибр". Очевидно, они хотят нанести авиаудар.
- Кроме того, в акватории Черного моря враг держит 2 ракетных и 5 больших десантных кораблей. Они блокируют гражданское судоходство и работу украинских портов.