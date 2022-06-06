Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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Он подтвердил, что кафиры на сегодняшний день делают на острове платформу для обеспечения работы ПВО, чтобы прикрывать российские корабли в море.

Но Украина на это ответит. Я считаю, что Украина будет использовать то оружие, которое вскоре к нам доставят – противокорабельные ракетные комплексы "Гарпуны", которые можно использовать и по сухопутным объектам,

– заявил Коваленко.

По словам эксперта, когда эти комплексы поступят в Украину, то в первую очередь они прибудут в Одесскую область, чтобы наносить удары по Змеиному .

"А в дальнейшем Украина будет контролировать этот остров в новом формате – огневом поражении кафиров, которые там будут находиться", – добавил он.

Эксперт отметил, что до Змеиного можно достать и ракетными установками HIMARS, но их трудно будет доставить в Одессу, потому что мост через залив разрушен. Это можно будет сделать только через Молдову, если это позволит страна.

Александр Коваленко об активной фазе войны и острове Змеиный:



Накануне советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украина получила противокорабельные ракеты "Гарпун" . По его словам, украинские военные найдут для них использование, ведь "Гарпунами" вполне можно добраться до острова Змеиный .

К слову, в Минобороны продемонстрировали, как работают "Гарпуны" и чем они угрожают российскому флоту. Там добавили, что теперь другие российские корабли последуют за крейсером "Москва" на дно Черного моря.

Справка! Противокорабельные ракеты Harpoon оснащены активными радиолокационными системами самонаведения и имеют сверхнизкую траекторию полета.



Для запуска "Гарпунов" могут использовать разные платформы – самолеты, надводные корабли, подводные лодки, береговые пусковые установки. Для каждой из этих платформ разработан отдельный вариант ракеты.



Есть два варианта применения ракет Harpoon. В первом случае нужно знать точное местоположение цели. Во втором варианте ракету запускают в направлении вероятного нахождения корабля противника, а головка самонаведения самостоятельно ищет цель.

Россияне активизируются на Змеином: коротко

Враг разместил на Змеином зенитные ракетно-пушечные комплексы, реактивные системы залпового огня, в том числе модернизированных, и радиоэлектронной станции борьбы.

Это свидетельствует о том, что россияне хотят оградить свои корабли от нашего поражения. Однако это также представляет угрозу применения вооружения по побережью Одесщины.

Известно, что на территории Змеиного враги также держат наготове 2 фрегата, снаряженные крылатыми ракетами типа "Калибр". Очевидно, они хотят нанести авиаудар.

Кроме того, в акватории Черного моря враг держит 2 ракетных и 5 больших десантных кораблей. Они блокируют гражданское судоходство и работу украинских портов.

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