Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

До теми У Чорне море вийшли 5 великих десантних кораблів Росії: ЗМІ показали фото

Він підтвердив, що окупанти на сьогодні роблять на острові платформу для забезпечення роботи ППО, щоб прикривати російські кораблі в морі.

Але Україна на це буде відповідати. Я вважаю, що Україна буде використовувати ту зброю, яку незабаром до нас доставлять – протикорабельні ракетні комплекси "Гарпуни", які можна використовувати і по сухопутнім об’єктам,

– заявив Коваленко.

За словами експерта, коли ці комплекси надійдуть в Україну, то в першу чергу вони прибудуть в Одеську область, щоб наносити удари по Зміїному.

"А в подальшому Україна буде контролювати цей острів в новому форматі – вогневому ураженні окупантів, які там будуть перебувати", – додав він.

Експерт зазначив, що до Зміїного можна дістати і ракетними установками HIMARS, але їх важко буде доставити до Одеси, бо міст через затоку зруйнований. Це можна буде зробити лише через Молдову, якщо країна це дозволить.

Олександр Коваленко про активну фазу війни та острів Зміїний:



Напередодні радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що Україна отримала протикорабельні ракети "Гарпун". За його словами, українські військові знайдуть для них використання, адже "Гарпунами" цілком можна дістати до острова Зміїний.

До слова, в Міноборони продемонстрували, як саме працюють “Гарпуни" та чим вони загрожують російському флоту. Там додали, що тепер інші російські кораблі підуть за крейсером "Москва" на дно Чорного моря.

Довідка! Протикорабельні ракети Harpoon оснащені активними радіолокаційними системами самонаведення та мають наднизьку траєкторію польоту.



Для запуску "Гарпунів" можуть використовувати різні платформи – літаки, надводні кораблі, підводні човни, берегові пускові установки. Для кожної з цих платформ розроблений окремий варіант ракети.



Є два варіанти застосування ракет Harpoon. У першому випадку необхідно знати точне місце розташування цілі. У другому варіанті ракету запускають у напрямку ймовірного перебування корабля противника, а головка самонаведення самостійно шукає ціль.

Росіяни активізуються на Зміїному: коротко

Ворог розташував на Зміїному зенітні ракетно-гарматні комплекси, реактивні системи залпового вогню, в тому числі модернізованих, та станцій радіоелектронної боротьби.

Це свідчить про те, що росіяни хочуть захистити свої кораблі від нашого ураження. Проте це також несе загрозу застосування озброєння по узбережжю Одещини.

Відомо, що на території Зміїного вороги також тримають напоготові 2 фрегати, споряджені крилатими ракетами типу "Калібр". Очевидно, вони хочуть завдати авіаудару.

Окрім того, в акваторії Чорного моря ворог тримає 2 ракетні та 5 великих десантних кораблів. Вони блокують цивільне судноплавство і роботу українських портів.

Відео до теми – як ЗСУ ліквідовують окупантів в Сєвєродонецьку