Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4-й Бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, отметив, что сейчас его подразделение собирает на наземные дроны для логистики. Они реально спасают жизни наших защитников.

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Как наземные дроны помогают военным

Как отметил Отченаш, наземные дроны – один из лучших методов логистики. Они могут доставить нашим защитникам боеприпасы, медикаменты, еду, воду и т.п. На них даже можно эвакуировать раненых.

Логистические задачи сейчас вообще на грани чего-то нереального. Противник постоянно в небе. У него есть FPV-дроны. Он видит передвижения наших Сил обороны. Маленький дрон значительно труднее заметить. На него можно наложить до 100 килограммов разного веса и прислать на позицию. Никто не пострадал. И задача выполнена. И не нужно весь вес тащить на спине,

– отметил Отченаш.

Важно участвовать в таких сборах. Ведь они реально спасают личный состав от ранения или худших последствий. Приобщиться к сбору для бригады "Рубеж" можно по QR-коду, который расположен ниже.

Сейчас и Украина, и Россия усиленно вкладываются в наземные дроны. Наши инженеры пытаются сделать конкурентный продукт, который поможет защитникам на фронте. Уже были случаи, когда такая техника уничтожала вражеские позиции.

Уже была ситуация в Силах обороны, когда благодаря турели с гранатометом Mk удалось уничтожить позицию противника без использования личного состава непосредственно на месте. Надеюсь, что рано или поздно придет то время, когда удастся воевать наземными дронами,

– подчеркнул военный.

Напомним, Украина разработала новый многоразовый беспилотник. Он может переносить 250-килограммовую бомбу и возвращаться на базу.