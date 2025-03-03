Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї Бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, зауваживши, що зараз його підрозділ збирає на наземні дрони для логістики. Вони реально рятують життя наших захисників.

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Як наземні дрони допомагають військовим

Як наголосив Отченаш, наземні дрони – один з найкращих методів логістики. Вони можуть доставити нашим захисникам боєприпаси, медикаменти, їжу, воду тощо. На них навіть можна евакуювати поранених.

Логістичні завдання зараз взагалі на межі чогось нереального. Противник постійно в небі. У нього є FPV-дрони. Він бачить пересування наших Сил оборони. Маленький дрон значно важче помітити. На нього можна накласти до 100 кілограмів різної ваги та прислати на позицію. Ніхто не постраждав. І завдання виконане. І не потрібно всю вагу тягти на спині,

– зауважив Отченаш.

Важливо долучатися до таких зборів. Адже вони реально рятуються особовий склад від поранення чи гірших наслідків. Долучитися до збору для бригади "Рубіж" можна за QR-кодом, який розташований нижче.

Зараз і Україна, і Росія посилено вкладаються у наземні дрони. Наші інженери намагаються зробити конкурентний продукт, який допоможе захисникам на фронті. Вже були випадки, коли така техніка знищувала ворожі позиції.

Вже була ситуація в Силах оборони, коли завдяки турелі з гранатометом Mk вдалося знищити позицію противника без використання особового складу безпосередньо на місці. Сподіваюся, що рано чи пізно прийде той час, коли вдасться воювати наземними дронами,

– наголосив військовий.

Нагадаємо, Україна розробила новий багаторазовий безпілотник. Він може переносити 250-кілограмову бомбу та повертатися на базу.