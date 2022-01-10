Назначение Грызлова послом России в Беларуси может быть финальной фазой аннексии, – эксперт

В начале декабря Госдума поддержала кандидатуру Бориса Грызлова на пост посла в Беларуси. Эксперты говорят, что это подчеркивает доктрину России по восстановлению СССР.

Об этом написал внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council Брайан Уитмор. Эксперт отметил, что в последнее время послы России в Беларуси работали недолго.

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Экс-офицер КГБ побыл на посту посла меньше года

Бывший офицер КГБ Михаил Бабич пробыл на этом посту меньше года. Его подход, говорит Уитмор, был контрпродуктивным для Москвы.

Его деспотический подход к удержанию Беларуси на орбите Москвы и его открытое попустительство прокремлевским фигурам в стране оказались в то время контрпродуктивными в соответствии с целью России,

– отметил Уитмор.

После Бабича послом стал Дмитрий Мезенцев, а впоследствии Евгений Лукьянов. Грызлов, таким образом, станет четвертым послом за последние 4 года.

Грызлов – очень близок к Путину

Согласно сообщению СМИ, даже на посту посла Грызлов останется руководителем российской делегации в Трехсторонней контактной группе.

По информации Уитмора, Грызлов – очень близок к президенту Путину. Также он – друг и одноклассник секретаря Совбеза Николая Патрушева.

Это (назначение Грызлова – 24 канал) свидетельствует о том, что кремлевская политика мягкой аннексии в Беларуси достигла критической точки, если не самого эндшпиля,

– сказал сотрудник Atlantic Council.

Кроме того, остается возможность использования Путиным Беларуси как плацдарма для вторжения в Украину. Об этом свидетельствуют частые военные учения, строительство баз и постоянная ротация войск.

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Что известно о создании Союзного государства Беларуси и России:

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко договорились о создании Союзного государства.

Такое решение приняли во время встречи в сентябре 2021 года.

Политики согласовали 28 союзных программ.

Стороны подписали проект еще в 1999 году, однако до сих пор он не был воплощен.

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