Назначение Грызлова послом России в Беларуси может быть финальной фазой аннексии, – эксперт
Источник:"Новое время"
В начале декабря Госдума поддержала кандидатуру Бориса Грызлова на пост посла в Беларуси. Эксперты говорят, что это подчеркивает доктрину России по восстановлению СССР.
Об этом написал внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council Брайан Уитмор. Эксперт отметил, что в последнее время послы России в Беларуси работали недолго.
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Экс-офицер КГБ побыл на посту посла меньше года
Бывший офицер КГБ Михаил Бабич пробыл на этом посту меньше года. Его подход, говорит Уитмор, был контрпродуктивным для Москвы.
Его деспотический подход к удержанию Беларуси на орбите Москвы и его открытое попустительство прокремлевским фигурам в стране оказались в то время контрпродуктивными в соответствии с целью России,
– отметил Уитмор.
После Бабича послом стал Дмитрий Мезенцев, а впоследствии Евгений Лукьянов. Грызлов, таким образом, станет четвертым послом за последние 4 года.Обратите внимание! Согласно сообщению СМИ, даже на посту посла Грызлов останется руководителем российской делегации в Трехсторонней контактной группе.
Грызлов – очень близок к Путину
По информации Уитмора, Грызлов – очень близок к президенту Путину. Также он – друг и одноклассник секретаря Совбеза Николая Патрушева.
Это (назначение Грызлова – 24 канал) свидетельствует о том, что кремлевская политика мягкой аннексии в Беларуси достигла критической точки, если не самого эндшпиля,
– сказал сотрудник Atlantic Council.
Кроме того, остается возможность использования Путиным Беларуси как плацдарма для вторжения в Украину. Об этом свидетельствуют частые военные учения, строительство баз и постоянная ротация войск.
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Что известно о создании Союзного государства Беларуси и России:
- Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко договорились о создании Союзного государства.
- Такое решение приняли во время встречи в сентябре 2021 года.
- Политики согласовали 28 союзных программ.
- Стороны подписали проект еще в 1999 году, однако до сих пор он не был воплощен.
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