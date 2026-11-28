Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал назначение россиянина Алексея Ферапонтова своим заместителем кадровым вопросом. Он опроверг наличие политического мотива и подчеркнул, что привлечение этого специалиста не означает одобрения действий его государства.

Как сообщает издание The Kyiv Independent со ссылкой на интервью главы агентства для BBC News, международные организации регулярно привлекают экспертов из разных уголков мира. По словам Гросси, ранее аналогичную должность руководителя Департамента ядерной энергетики уже занимал другой представитель России, и это не вызвало общественного резонанса.

Что известно о назначении Ферапонтова

Гросси заявил, что все международные служащие обязаны соблюдать нейтралитет и независимость в соответствии с Уставом ООН. В то же время глава агентства отметил, что понимает причины появления подобных оговорок во время войны.

Алексей Ферапонтов в России работает заместителем руководителя Ростехнадзора – Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. По данным МИД Украины, этот чиновник непосредственно причастен к попыткам легитимизировать захват Запорожской атомной электростанции и подчинить ее российскому регуляторному контролю.

Из-за участия в противоправных действиях Украина 12 февраля 2023 года ввела против него персональные санкции. Однако, в структуре МАГАТЭ чиновник должен стать заместителем генерального директора и возглавить профильный Департамент ядерной энергетики.

Министр иностранных дел Андрей Сибига 24 ноября поручил передать ноту протеста и объявить демарш МАГАТЭ в связи с привлечением россиянина в высшее руководство.

Украинское внешнеполитическое ведомство назвало абсурдным назначение лица, в отношении которого введены санкции и которое участвовало в преступлениях против ядерной безопасности, подчеркнув недопустимость отсутствия ценностных ориентиров.