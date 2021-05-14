Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин обратился в НАПК по поводу якобы незаконного назначения Юрия Витренко главой "Нафтогаза". В агентстве начали соответствующую проверку.

В агентстве СМИ подтвердили, что получили обращение Виталия Шабунина. НАПК заявляет, что начало мониторинг и контроль вероятных фактов нарушения.

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Вывод о нарушении или соблюдении Юрием Витренко требований и ограничений закона НАПК сделают после обработки документов и информации. Для их получения агентство уже направило необходимые запросы.

Назначение с нарушением: о чем идет речь

В Центре противодействия коррупции отмечали, что решение Кабмина назначить Юрия Витренко главой "Нафтогаза" противоречит закону "О предотвращении коррупции".

В обращении к НАПК говорится, что уставом акционерного общества "НАК "Нафтогаз Украины" установлено, что компания является предпринимательским обществом – юридическим лицом частного права. По закону запрещается в течение года заключать контракты с юридическими лицами, которые осуществляли полномочия по контролю или надзору компании.

в течение года заключать контракты с юридическими лицами, или надзору компании. В ГПК также отмечают, что до этого Витренко занимал должность исполняющего обязанности министра энергетики, а значит принимал решение по "Нафтогазу Украины".

К тому же отмечается, что Кабмин обошел требования устава "Нафтогаза Украины". Согласно ему, общее собрание акционеров этой государственной компании уполномочено назначать и увольнять с должности председателя правления только в соответствии с предложениями наблюдательного совета.

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