Назначение Витренко в "Нафтогаз" проверят на наличие конфликта интересов, – НАПК
Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин обратился в НАПК по поводу якобы незаконного назначения Юрия Витренко главой "Нафтогаза". В агентстве начали соответствующую проверку.
Источник:"Радио Свобода"
В агентстве СМИ подтвердили, что получили обращение Виталия Шабунина. НАПК заявляет, что начало мониторинг и контроль вероятных фактов нарушения.
Кстати С Витренко заключили контракт на год, а через полгода проведут новый конкурс
Вывод о нарушении или соблюдении Юрием Витренко требований и ограничений закона НАПК сделают после обработки документов и информации. Для их получения агентство уже направило необходимые запросы.
Назначение с нарушением: о чем идет речь
В Центре противодействия коррупции отмечали, что решение Кабмина назначить Юрия Витренко главой "Нафтогаза" противоречит закону "О предотвращении коррупции".
- В обращении к НАПК говорится, что уставом акционерного общества "НАК "Нафтогаз Украины" установлено, что компания является предпринимательским обществом – юридическим лицом частного права. По закону запрещается в течение года заключать контракты с юридическими лицами, которые осуществляли полномочия по контролю или надзору компании.
- В ГПК также отмечают, что до этого Витренко занимал должность исполняющего обязанности министра энергетики, а значит принимал решение по "Нафтогазу Украины".
- К тому же отмечается, что Кабмин обошел требования устава "Нафтогаза Украины". Согласно ему, общее собрание акционеров этой государственной компании уполномочено назначать и увольнять с должности председателя правления только в соответствии с предложениями наблюдательного совета.
Кадровые изменения в "Нафтогазе": коротко
- Экс-главу компании Андрея Коболева уволили 28 апреля. Мотивировали это тем, что компания в 2020 году понесла миллиардные убытки.
- Сам Коболев заявил, что об увольнении узнал из новостей. По его мнению, это ставит крест на реформе корпоративного управления.
- Сразу же после увольнения Коболева компанию возглавил тогдашний исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.
- Все члены наблюдательного совета подали в отставку. Они отказались выполнять обязанности до избрания новых членов.
- Наблюдательный совет обнародовал письмо к премьеру Денису Шмыгалю, в котором отметил, что не исключено, что с Витренко откажется работать и правление.
Поделиться новостью