Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін звернувся щодо НАЗК з приводу начебто незаконного призначення Юрія Вітренка головою "Нафтогазу". В агентстві почали відповідну перевірку.

У агентстві ЗМІ підтвердили, що отримали звернення Віталія Шабуніна. НАЗК заявляє, що почало моніторинг та контроль ймовірних фактів порушення.

До речі З Вітренком уклали контракт на рік, а за пів року проведуть новий конкурс

Висновок щодо порушення чи дотримання Юрієм Вітренком вимог та обмежень закону НАЗК зроблять після опрацювання документів та інформації. Для їхнього отримання агентство вже направило необхідні запити.

Призначення із порушенням: про що йдеться

У Центрі протидії корупції зазначали, що рішення Кабміну призначити Юрія Вітренка очільником "Нафтогазу" суперечить закону "Про запобігання корупції".

У зверненні до НАЗК мовиться, що статутом акціонерного товариства "НАК "Нафтогаз України" встановлено, що компанія є підприємницьким товариством – юридичною особою приватного права. За законом забороняється протягом року укладати контракти з юридичними особами, які здійснювали повноваження з контролю чи нагляду компанії.

протягом року укладати контракти з юридичними особами, чи нагляду компанії. У ЦПК також зауважують, що до цього Вітренко обіймав посаду виконувача обов'язків міністра енергетики, отож ухвалював рішення щодо "Нафтогазу України" .

До того ж, зазначається, що Кабмін оминув вимоги статуту "Нафтогазу України". Відповідно до нього, загальні збори акціонерів цієї державної компанії, уповноважені призначати і звільняти з посади голову правління тільки відповідно до пропозицій наглядової ради.

Кадрові зміни в "Нафтогазі": коротко