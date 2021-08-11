Назначив на должность кого-либо, кроме Кличко, Зеленский нарушит закон, – политолог

С отставкой начальника Киевского главка полиции Андрея Крищенко снова начались разговоры о якобы намерениях президента уволить мэра города Виталия Кличко с должности главы КГГА. Однако такое увольнение станет нарушением законодательства и проявлением пренебрежения к киевлянам, которые на прошлых выборах поддержали мэра большинством голосов.

Такое мнение высказал Алексей Голобуцкий.

"Как правило, слухи о разделении должностей начинают активнее циркулировать именно тогда, когда уровень поддержки президента падает. Основной проблемой этой манипуляции является то, что она противоречит закону о столице. Конституционный Суд в своем решении от 25 декабря 2003 года четко отметил, что по действующему законодательству Киевскую городскую государственную администрацию может возглавлять только лицо, избранное Киевским городским головой. То есть любое другое лицо в должности председателя КГГА, кроме Кличко, будет вне закона", – написал Голобуцкий на своей странице в Facebook.

Политолог подчеркивает: если президент решит назначить другого председателя КГГА, он тем самым нарушит закон.

Кроме того, Алексей Голобуцкий приводит данные о том, что сегодня 54% киевлян не поддерживают идею разделения должностей. Деятельностью мэра Киева Виталия Кличко довольны 50% жителей столицы. И более 50% готовы переизбрать Кличко на должность городского головы Киева, если бы выборы проходили в ближайшее время.

Пак что попытки снять Кличко с должности главы КГГА будут откровенным пренебрежением к киевлянам, отмечает политолог. Хотя цель такой кадровой ротации понятна: назначенный глава госадминистрации будет подотчетен и подконтролен только президенту, поэтому будет ориентироваться на его мнение, а не отстаивать интересы жителей города.

"Для Зеленского вопрос главы КГГА может стать красной линией, за которой уже будет другое отношение к нему и другой уровень доверия. Посмотрим, пересечет ли он эту линию", – сказал Алексей Голобуцкий.