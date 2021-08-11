Таку думку висловив Олексій Голобуцький.

"Як правило, чутки про розділення посад починають активніше циркулювати саме тоді, коли рівень підтримки президента падає. Основною проблемою цієї маніпуляції є те, що вона суперечить закону про столицю. Конституційний Суд у своєму рішенні від 25 грудня 2003 року чітко зазначив, що за чинним законодавством Київську міську державну адміністрацію може очолювати лише особа, обрана Київським міським головою. Тобто будь-яка інша особа на посаді голови КМДА, окрім Кличка, буде поза законом", – написав Голобуцький на своїй сторінці у Facebook.

Політолог підкреслює: якщо президент вирішить призначити іншого голову КМДА, він тим самим порушить закон.

Окрім того, Олексій Голобуцький наводить дані про те, що сьогодні 54% киян не підтримують ідею розділення посад. Діяльністю мера Києва Віталія Кличка задоволені 50% мешканців столиці. І більше 50% готові переобрати Кличка на посаду міського голови Києва, якби вибори відбувалися найближчим часом.

Тож спроби зняти Кличка з посади голови КМДА будуть відвертою зневагою до киян, наголошує політолог. Хоча мета такої кадрової ротації зрозуміла: призначений очільник держадміністрації буде підзвітним та підконтрольним лише президенту, тож орієнтуватиметься на його думку, а не відстоюватиме інтереси мешканців міста.

"Для Зеленського питання голови КМДА може стати червоною лінією, за якою вже буде інше ставлення до нього та інший рівень довіри. Подивимось, чи перетне він цю лінію", – сказав Олексій Голобуцький.