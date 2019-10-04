Назвали две версии смертельной аварии самолета под Львовом

Следствие рассматривает две основные версии аварийной посадки самолета Ан-12 под Львовом. В катастрофе погибли пять человек, которых насмерть задавило грузом.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавринюк рассказал, что на данный момент следствие еще выясняет все обстоятельства инцидента.

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Рассматривается две версии произошедшего: кончилось топливо и ошибка пилота. Самолет проходил не на визуальный проход, а на инструментальный. То, что под Львовом был сильный туман – оно не влияет,

– подчеркнул он.

Что известно об аварии самолета Ан-12 под Львовом?

Утром 4 октября возле поселка Жировка вблизи Львова совершил жесткую аварийную посадку грузовой самолет Ан-12. На его борту находились 7 членов экипажа и один сопровождающий пассажир. Жертвами аварии стали пять человек, еще трое получили ранения. Прибывшие на место трагедии спасатели, вынуждены были с помощью спецтехники доставать из салона погибших и пострадавших.

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В то же время, мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что людей в самолете задавило грузом. У них не было шансов выжить.

Кабина полностью срезана, все разбросано. Груз, который был в самолете, задавил людей, которые там находились. Поэтому шансов еще кого-то найти ... Это очень сложно. Говорят о 8 членах экипажа. Трех фактически спасли. По другим пока никакой положительной информации нет. Но множество фрагментов тел разбросано возле самого самолета,

– сказал Садовый.

Место крушения самолета Ан-12 под Львовом

По словам мэра, самолет не должен был садиться и дозаправляться во Львове. Поэтому, трудно понять, почему возникла чрезвычайная ситуация с воздушным судном.

"Самолет попросил экстренную возможность дозаправиться, и просто недотянул до взлетно-посадочной полосы несколько километров. Здесь вблизи жилые дома, и если бы он упал туда – была бы катастрофа", – добавил Садовый.

Что известно о самолете Ан-12?

Он принадлежит авиакомпании "Украина-Аэроальянс". Самолет эксплуатируется уже 51 год. Он летел из испанского Виго в турецкий Стамбул. Не исключено, что Ан-12 мог перевозить контрабандный товар. В 2014 году борт уже попадал в скандал, связанный с контрабандой.