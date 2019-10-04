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      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ ЦИК ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА

      Назвали две версии смертельной аварии самолета под Львовом

      107 Читати новину українською
      Смертельная авария самолета Ан-12 под Львовом
      Смертельная авария самолета Ан-12 под Львовом / Фото из Facebook

      Следствие рассматривает две основные версии аварийной посадки самолета Ан-12 под Львовом. В катастрофе погибли пять человек, которых насмерть задавило грузом.

      Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавринюк рассказал, что на данный момент следствие еще выясняет все обстоятельства инцидента.

       Основное: Под Львовом упал грузовой военный самолет: есть погибшие – детали и фото

      Рассматривается две версии произошедшего: кончилось топливо и ошибка пилота. Самолет проходил не на визуальный проход, а на инструментальный. То, что под Львовом был сильный туман – оно не влияет,
      – подчеркнул он.

      Что известно об аварии самолета Ан-12 под Львовом?
      Утром 4 октября возле поселка Жировка вблизи Львова совершил жесткую аварийную посадку грузовой самолет Ан-12. На его борту находились 7 членов экипажа и один сопровождающий пассажир. Жертвами аварии стали пять человек, еще трое получили ранения. Прибывшие на место трагедии спасатели, вынуждены были с помощью спецтехники доставать из салона погибших и пострадавших.

       К теме: Смертельная авария самолета Ан-12 под Львовом: фото, видео

      В то же время, мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что людей в самолете задавило грузом. У них не было шансов выжить.

      Кабина полностью срезана, все разбросано. Груз, который был в самолете, задавил людей, которые там находились. Поэтому шансов еще кого-то найти ... Это очень сложно. Говорят о 8 членах экипажа. Трех фактически спасли. По другим пока никакой положительной информации нет. Но множество фрагментов тел разбросано возле самого самолета,
      –  сказал Садовый.

      Место крушения самолета Ан-12 под Львовом

      По словам мэра, самолет не должен был садиться и дозаправляться во Львове. Поэтому, трудно понять, почему возникла чрезвычайная ситуация с воздушным судном.

      "Самолет попросил экстренную возможность дозаправиться, и просто недотянул до взлетно-посадочной полосы несколько километров. Здесь вблизи жилые дома, и если бы он упал туда – была бы катастрофа", – добавил Садовый.

      Что известно о самолете Ан-12?
      Он принадлежит авиакомпании "Украина-Аэроальянс". Самолет эксплуатируется уже 51 год. Он летел из испанского Виго в турецкий Стамбул. Не исключено, что Ан-12 мог перевозить контрабандный товар. В 2014 году борт уже попадал в скандал, связанный с контрабандой.

      blog_ava
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      сегодня
      3100
      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП Авария самолета под Львовом Новости Львова Расследования Андрей Садовой
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