Назвали предварительную причину смерти Полякова в Киеве
Источник:Киевская городская прокуратура
В ночь на 8 октября умер народный депутат Антон Поляков. Его нашли без сознания в авто такси.
В прокуратуре отметили, что вскрытие тела Антона Полякова уже произошло. Таким образом можно говорить о причинах его смерти.
Напомним Стало плохо в такси: нардепа Антона Полякова обнаружили мертвым
От чего умер Поляков
По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
Ценные вещи, документы, мобильный телефон и деньги были при Полякове. Автомобиль уже осмотрели и изъяли. Водителя такси, который вез надепа, допросят следователи.
Следствие на данный момент ожидает результаты других судебно-медицинских исследований. В прокуратуре добавили – на данный момент сведения о смерти народного депутата внесли по части 1 статьи 115. Досудебное расследование поручили следственному управлению Нацполиции Киева.
Главное о смерти Антона Полякова
- Член депутатской группы "За майбутнє" и изгнанник из "Слуги народа" умер ночью 8 октября.
- Его нашли без сознания – без пульса и дыхания – в авто такси.
- Водителя патрульные остановили за нарушение правил ПДД и обратили внимание на пассажира на заднем сиденье. Отмечается, что на нем были следы рвоты.
- Патрульные и медики пытались откачать мужчину, однако напрасно – он умер.
- Нардепы начали заседание 8 октября с минуты молчания и чествования его памяти.