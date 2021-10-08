Назвали предварительную причину смерти Полякова в Киеве

В ночь на 8 октября умер народный депутат Антон Поляков. Его нашли без сознания в авто такси.

В прокуратуре отметили, что вскрытие тела Антона Полякова уже произошло. Таким образом можно говорить о причинах его смерти.

Напомним Стало плохо в такси: нардепа Антона Полякова обнаружили мертвым

От чего умер Поляков

По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Ценные вещи, документы, мобильный телефон и деньги были при Полякове. Автомобиль уже осмотрели и изъяли. Водителя такси, который вез надепа, допросят следователи.

Следствие на данный момент ожидает результаты других судебно-медицинских исследований. В прокуратуре добавили – на данный момент сведения о смерти народного депутата внесли по части 1 статьи 115. Досудебное расследование поручили следственному управлению Нацполиции Киева.

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