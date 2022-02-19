Название от ящерицы, мотор – от Mercedes: в Ровненской области создали мощный болотоход

Житель Старого Села в Ровненской области создал болотоход. Автомобиль преодолевает неглубокие водоемы, болота и лед.

Triton – так мастер назвал свое творение. Сперва мужчина самостоятельно сделал квадроцикл, однако мечтал о чем-то грандиознее, сообщает 24 канал.

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Каковы преимущества изобретения

Мужчина работал над Triton в течение 9 месяцев в собственной мастерской. Он сконструировал вездеход из разных запчастей. В частности, оснастил его рамой, раздатной коробкой и кабиной от ГАЗ-66.



В Ровненской области мужчина создал болотоход / Скриншот с видео 24 канала

Болотоход развивает скорость до 50 километров в час.

Тритон – это такая ящерица. Если ящерица ползает по болоту, то и Triton также будет пролезать сквозь любые чащи и болото,

– рассказал мастер Анатолий.

Мужчина также помогает ремонтировать авто своим односельчанам. Поскольку на Полесье болотистая местность, внедорожники, тракторы и квадроциклы там является популярным транспортом. Однако аналогов Triton еще до сих пор не было.

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"Видел в интернете, что в России такие болотоходы изготавливают, в Украине также. Но этот не похож на другие. Он особенный и по внешнему виду, и по техническому взгляду", – добавил родственник мастера Вадим Пышняк.

В Ровненской области мужчина создал болотоход: смотрите видео

Мастер не рассказывает, сколько денег ему пришлось отложить в изобретении. Сейчас он обдумывает над сертификацией болотохода.

Однако налаживать серийный выпуск – скорее мечта, чем реальность. Но останавливаться на достигнутом мужчина не хочет. В то же время он готов дарить адреналин туристам, которые захотят покататься по болотам Полесья.