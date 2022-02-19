Triton – так майстер назвав своє творіння. Спершу чоловік самостійно зробив квадроцикл, однак мріяв про щось грандіозніше, повідомляє 24 канал.

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Якими є переваги винаходу

Чоловік працював над Triton протягом 9 місяців у власній майстерні. Він сконструював всюдихід з різних запчастин. Зокрема, оснащив його рамою, роздатною коробкою та кабіною від ГАЗ-66.



На Рівненщині чоловік створив болотохід / Скриншот з відео 24 каналу

Болотохід розвиває швидкість до 50 кілометрів на годину.

Тритон – це така ящірка. Якщо ящірка повзає по болоті, то й Triton також пролізатиме крізь кожні хащі та болото,

– розповів майстер Анатолій.

Чоловік також допомагає ремонтувати авто своїм односельцям. Оскільки на Поліссі болотиста місцевість, позашляховики, трактори та квадроцикли там є популярним транспортом. Однак аналогів Triton ще досі не було.

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"Бачив в інтернеті, що у Росії такі болотоходи виготовляють, в Україні також. Але цей не схожий на інші. Він особливий і за зовнішнім виглядом, і з технічого погляду", – додав родич майстра Вадим Пишняк.

На Рівненщині чоловік створив болотохід: дивіться відео

Майстер не розповідає, скільки грошей йому довелося вкласти у винахід. Наразі він обдумує над сертифікацією болотоходу.

Однак налагоджувати серійний випуск – радше мрія, аніж реальність. Втім, зупинятись на досягнутому чоловік не хоче. Водночас він готовий дарувати адреналін туристам, які захочуть покататись болотами Полісся.