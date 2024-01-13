Значительное отличие части лиц, непригодных к службе, зафиксировано в двух областях. Сборная информация может помочь изучить коррупционные риски в деятельности ВЛК. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе НАПК, информирует 24 Канал.

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Где больше всего непригодных в Украине

Наибольший процент проходивших ВЛК и признанных непригодным к службе зафиксирован в Полтавской области –более 20%, а также в столице Украины – близко 18%.

В основном в других регионах показатель колеблется в пределах 5 – 10%. Меньше всего непригодных к службе обнаружили во время прохождения комиссий в пяти областях:

В Харьковские области – 2%;

В Тернопольской области – 4%;

В Житомирской, Сумской и Хмельницкой областях – по 5%.

Сколько непригодных во всех областях Украины / НАПК

В столице больше всего непригодных обнаружили в Голосеевском районе – более 40%. В среднем показатель колеблется от 15 до 20%. Однако меньше всего непригодных было указано в Деснянском и Оболонском районах Киева, по 11% и 5% соответственно.

Сколько непригодных в районах Киева/ НАПК

Собран большой массив данных, которые могут быть полезны для рабочих групп, созданных Министерством обороны Украины для проверки принятых ВЛК постановлений, а также для правоохранительных органов и общества в целом.

Эти данные могут являться индикаторами наличия коррупционных рисков в деятельности ВЛК территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Проверку фактических данных, подтверждающих возможное совершение уголовных правонарушений, осуществляют органы досудебного расследования,

– отметили в НАПК.

На основании каких болезней военнообязанных сочли непригодными

Специалисты НАПК опубликовали перечень наиболее часто применяемых статей "Расписание болезней и физических недостатков, которые определяют степень пригодности лица к военной службе и исключение его из военного учета".

Болезни позвоночника. Болезни, обусловленные ВИЧ. Болезни щитовидной железы. Гипертоническое заболевание. Сердечная недостаточность II-Б-III стадии при ишемических заболеваниях сердца.

Диагностирование и подтверждение этих заболеваний крайне сложно, поэтому требует значительного количества лабораторных и инструментальных исследований.

Указанные болезни также не имеют ярко выраженного внешнего проявления, что позволяет использовать такие диагнозы для коррупционных практик,

– отметили в НАПК.

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