Значительное отличие части лиц, непригодных к службе, зафиксировано в двух областях. Сборная информация может помочь изучить коррупционные риски в деятельности ВЛК. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе НАПК, информирует 24 Канал.
Не упустите У многодетных родителей при пересечении границы требуется разрешение от ТЦК: в ГНСУ объяснили, почему
Где больше всего непригодных в Украине
Наибольший процент проходивших ВЛК и признанных непригодным к службе зафиксирован в Полтавской области –более 20%, а также в столице Украины – близко 18%.
В основном в других регионах показатель колеблется в пределах 5 – 10%. Меньше всего непригодных к службе обнаружили во время прохождения комиссий в пяти областях:
- В Харьковские области – 2%;
- В Тернопольской области – 4%;
- В Житомирской, Сумской и Хмельницкой областях – по 5%.
Сколько непригодных во всех областях Украины / НАПК
В столице больше всего непригодных обнаружили в Голосеевском районе – более 40%. В среднем показатель колеблется от 15 до 20%. Однако меньше всего непригодных было указано в Деснянском и Оболонском районах Киева, по 11% и 5% соответственно.
Сколько непригодных в районах Киева/ НАПК
Собран большой массив данных, которые могут быть полезны для рабочих групп, созданных Министерством обороны Украины для проверки принятых ВЛК постановлений, а также для правоохранительных органов и общества в целом.
Эти данные могут являться индикаторами наличия коррупционных рисков в деятельности ВЛК территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Проверку фактических данных, подтверждающих возможное совершение уголовных правонарушений, осуществляют органы досудебного расследования,
– отметили в НАПК.
На основании каких болезней военнообязанных сочли непригодными
Специалисты НАПК опубликовали перечень наиболее часто применяемых статей "Расписание болезней и физических недостатков, которые определяют степень пригодности лица к военной службе и исключение его из военного учета".
- Болезни позвоночника.
- Болезни, обусловленные ВИЧ.
- Болезни щитовидной железы.
- Гипертоническое заболевание.
- Сердечная недостаточность II-Б-III стадии при ишемических заболеваниях сердца.
Диагностирование и подтверждение этих заболеваний крайне сложно, поэтому требует значительного количества лабораторных и инструментальных исследований.
Указанные болезни также не имеют ярко выраженного внешнего проявления, что позволяет использовать такие диагнозы для коррупционных практик,
– отметили в НАПК.
Мобилизация в Украине: главное
- В конце декабря 2023 Кабинет министров Украины внес в Совет законопроект о мобилизации, которым предлагается частично изменить порядок ее проведения
- Однако, уже 11 января отозвал проект закона № 10378. Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк сообщил, что Верховная Рада Украины может принять документ через несколько недель. При принятии законопроекта будут учтены позиции не только Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, но и антикоррупционного и других комитетов парламента.
- В то же время в комитете Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки отметили, что, вероятно, планируется изменить законопроект по результатам обсуждения в Верховной Раде Украины о рекрутинге, мобилизации и прохождении военной службы.