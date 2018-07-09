Названы 5 лучших книг за последние 50 лет

Жюри "Золотого Букера" объявило лауреата литературной премии, которая приурочена к 50-летию литературной Букеровской премии.

Об этом сообщается на сайте награды.

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Премию получил канадский писатель Майкл Ондатже за роман "Английский пациент". Книгу признали лучшим художественным произведением за последние 50 лет, то есть за время существования награды.

Всего в шорт-лист включили пять книг. Так, за "Золотого Букера" соревновались такие лауреаты Букеровской премии прошлых лет, как Пенелопа Лайвли ("Лунный тигр"), Джордж Сондерс ("Линкольн в бардо"), Хилари Мэнтел ("Волчий зал") и Видьядхар Сураджпрасад Найпол ("В подвешенном состоянии").

Лучшего автора за последние полвека определили с помощью народного голосования.

Что такое Букеровская премия?Самая престижная литературная награда, которая с 1969 года ежегодно вручается в Великобритании. С 2014 года на нее может претендовать любой англоязычный писатель, чьи книги опубликованы в Великобритании. Ранее награду могли получить только авторы из Великобритании, Ирландии и стран Содружества.