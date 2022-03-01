Называют себя пушечным мясом: пленным россиянам по 19 – 20 лет

В Службе безопасности Украины рассказали о пленных представителях государства-агрессора. Большинству всего 19 – 22 года, и они называют себя пушечным мясом.

В спецслужбе рассказали о том, каков средний возраст бойцов, которых Путин отправил в Украину убивать мирных людей, и кем они себя считают.

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Россияне в плену считают себя пушечным мясом

22, 21, 20, 19… Это не обратный отсчет, это – средний возраст российских захватчиков, которые сейчас находятся в украинском плену,

– отметили в СБУ.

В ведомстве рассказали, что россияне называют себя пушечным мясом и клянутся, что не хотели воевать. Они передают привет родителям и призывают: "Не отпускайте сюда детей! Соберитесь лучше и идите на Путина".

Спецслужба призывает распространять видео среди своих знакомых и близких в России.

"Украина не хочет воевать, но каждый, кто придет к нам с войной – будет наказан", – подытожили в СБУ. Там подчеркнули, что попасть в плен – это еще лучший сценарий для россиян.

Рассказы пленных россиян: смотрите видео

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