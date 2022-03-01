У спецслужбі розповіли про те, яким є середній вік бійців, яких Путін відправив в Україну вбивати мирних людей, та ким вони себе вважають.

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Росіяни у полоні вважають себе гарматним м'ясом

22, 21, 20, 19… Це не зворотний відлік, це – середній вік російських загарбників, які зараз перебувають в українському полоні,

– зазначили в СБУ.

У відомстві розповіли, що росіяни називають себе гарматним м'ясом і клянуться, що не хотіли воювати. Вони передають привіт батькам і закликають: "Не відпускайте сюди дітей! Зберіться краще і йдіть на Путіна".

Спецслужба закликає поширювати це відео серед своїх знайомих та близьких у Росії.

"Україна не хоче воювати, але кожен, хто прийде до нас з війною – буде покараний", – підсумували в СБУ. Там наголосили, що потрапити в полон – це ще кращий сценарій для росіян.

Розповіді полонених росіян: дивіться відео

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