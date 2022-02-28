Цього разу ворогів піймали під Запоріжжям, де розгромили їхню колону.

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СБУ повідомляє, що окупанти почали здаватися лише після того, як їх підбили українські військові.

Чомусь бажання скласти зброю виникло лише після того, як їх підбили. А зараз вороги розказують, що воювати не хотіли,

– написали у відомстві.

Повний текст повідомлення СБУ:

Ще одна партія окупантів, які потрапили в полон до українських силовиків Загарбники здалися після того, як їхню колону розгромили під Запоріжжям. Чомусь бажання скласти зброю виникло лише після того, як їх підбили. А зараз вороги розказують, що воювати не хотіли. Під запис СБУ горе-вояки телефонують своїм батькам у РФ і розповідають, що тут таки війна, а не “спецоперація на Донбасі”, як це подається в російських новинах. На фоні – стурбований материнський голос і сльози. Наразі ми вживаємо всіх заходів, щоб встановити повний ланцюжок винних! #ПутінуДляГааги #ЗупинимоОкупантів

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