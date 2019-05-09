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      НБУ постепенно отменит все ограничения на валютном рынке

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      Ограничения будут отменять постепенно, с учетом оценки эффектов от уже снятых ограничений
      Ограничения будут отменять постепенно, с учетом оценки эффектов от уже снятых ограничений / Фото из открытых источников

      В Национальном банке отметили, что и в дальнейшем будут продолжать постепенную либерализацию валютного рынка, начатую в 2016 году после стабилизации финансовой системы и возвращения экономики Украины к росту.

      В отчете Национального банка о введении мер защиты отмечается, что имеющиеся на сегодня меры защиты на валютном рынке являются актуальными для поддержания макроэкономической и финансовой стабильности.

      Читайте также: Какие риски для финансовой стабильности Украины: заявление Нацбанка

      Все ограничения, которые до сих пор хранятся на валютном рынке, были введены до 2016 года. А вводили их для того, чтобы восстановить экономическое развитие Украины. Следствием этих ограничений стал рост ВВП в течение 2016-2018 годов. В то же время сократилась инфляция с 43,3 процентов на конец 2015 года до 9,8 процентов на конец 2018 года. За это время в более чем 20 миллиардов долларов США возрос объем международных резервов.

      В то же время в Нацбанке твердо уверены, что несмотря на положительную динамику и улучшение основных экономических показателей и стабилизации финансовой системы, все же сохраняются определенные риски для макроэкономической стабильности.

      Именно поэтому в НБУ отметили, что продление части мер защиты на валютном рынке необходимо. Среди основных причин перечислено следующие:

      - имеющиеся геополитические риски, в частности, эскалации военного конфликта на Востоке и/или в Азовском море, новых торговых ограничений со стороны России и т.д.;

      - значительные погашения внешнего долга в течение ближайших двух лет формируют существенные потребности в финансировании;

      - из-за замедления мировой экономики и протекционистские меры ухудшаются условия международной торговли;

      - объем международных резервов является достаточным для выполнения обязательств Правительства и Национального банка, однако остается ниже достаточного уровня за композитным критерием МВФ;

      - экономика все еще уязвима к чрезмерным колебаниям курса на валютном рынке;

      - сохраняется высокий уровень долларизации банковской системы.

      Отмечается, что в таких условиях стабильное функционирование валютного рынка необходимо для укрепления финансовой стабильности. Введены меры защиты позволяют повысить доверие к гривне. Это будет способствовать ценовой стабильности, которая является важной для устойчивых темпов роста экономики.

      Национальный банк будет ослаблять и отменять меры защиты постепенно и по мере улучшения макроэкономической ситуации с учетом оценки эффектов от уже снятых ограничений на валютном рынке. Это обезопасит от негативных явлений в реальном секторе экономики и на финансовом рынке и будет способствовать экономическому росту.

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      Теги: НБУ Деньги Новости Украины
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