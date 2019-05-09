НБУ постепенно отменит все ограничения на валютном рынке

В Национальном банке отметили, что и в дальнейшем будут продолжать постепенную либерализацию валютного рынка, начатую в 2016 году после стабилизации финансовой системы и возвращения экономики Украины к росту.

В отчете Национального банка о введении мер защиты отмечается, что имеющиеся на сегодня меры защиты на валютном рынке являются актуальными для поддержания макроэкономической и финансовой стабильности.

Читайте также: Какие риски для финансовой стабильности Украины: заявление Нацбанка

Все ограничения, которые до сих пор хранятся на валютном рынке, были введены до 2016 года. А вводили их для того, чтобы восстановить экономическое развитие Украины. Следствием этих ограничений стал рост ВВП в течение 2016-2018 годов. В то же время сократилась инфляция с 43,3 процентов на конец 2015 года до 9,8 процентов на конец 2018 года. За это время в более чем 20 миллиардов долларов США возрос объем международных резервов.

В то же время в Нацбанке твердо уверены, что несмотря на положительную динамику и улучшение основных экономических показателей и стабилизации финансовой системы, все же сохраняются определенные риски для макроэкономической стабильности.

Именно поэтому в НБУ отметили, что продление части мер защиты на валютном рынке необходимо. Среди основных причин перечислено следующие:

- имеющиеся геополитические риски, в частности, эскалации военного конфликта на Востоке и/или в Азовском море, новых торговых ограничений со стороны России и т.д.;

- значительные погашения внешнего долга в течение ближайших двух лет формируют существенные потребности в финансировании;

- из-за замедления мировой экономики и протекционистские меры ухудшаются условия международной торговли;

- объем международных резервов является достаточным для выполнения обязательств Правительства и Национального банка, однако остается ниже достаточного уровня за композитным критерием МВФ;

- экономика все еще уязвима к чрезмерным колебаниям курса на валютном рынке;

- сохраняется высокий уровень долларизации банковской системы.

Отмечается, что в таких условиях стабильное функционирование валютного рынка необходимо для укрепления финансовой стабильности. Введены меры защиты позволяют повысить доверие к гривне. Это будет способствовать ценовой стабильности, которая является важной для устойчивых темпов роста экономики.

Национальный банк будет ослаблять и отменять меры защиты постепенно и по мере улучшения макроэкономической ситуации с учетом оценки эффектов от уже снятых ограничений на валютном рынке. Это обезопасит от негативных явлений в реальном секторе экономики и на финансовом рынке и будет способствовать экономическому росту.