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НБУ запретил оборот в Украине рублей с изображением оккупированного Крыма

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К ЧМ-2018 в России выпустили рубли с оккупированным Крымом
К ЧМ-2018 в России выпустили рубли с оккупированным Крымом / Фото из открытых источников

Национальный банк Украины запретил финансовым учреждениям принимать российские рубли или монеты с изображением объектов оккупированного Крыма.

Как информирует издание  UBR.ua, об этом Нацбанк сообщил банкам, Укрпочте и небанковским финучреждениям специальной телеграммой.

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В частности, в документе говорится о запрете принимать банкноту номиналом 100 рублей и монету в 3 рубля.

Полимерные 100 рублей в России выпустили специально к старту Чемпионата мира по футболу. На обратной стороне купюры на футбольном мяче изображена территория России вместе с оккупированным Крымом.

Росія рублі ЧС-2018
НБУ запретил принимать рубли с изображением Крыма

В свою очередь, на памятной трехрублевой монете, которая в России была введена в обращение еще в марте, изображен Свято-Троицкий собор на территории оккупированного Симферополя.

Монета гроші Росія Сімферополь
Монета с изображением собора в Симферополе

Напомним, в прошлом году в России ввели в оборот купюры номиналом 200 и 2000 рублей, на которых также изображены объекты оккупированного Крыма и города Севастополя.

Теги: Новости Украины Новости России Чемпионат мира по футболу - 2018 НБУ Деньги Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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