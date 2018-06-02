НБУ запретил оборот в Украине рублей с изображением оккупированного Крыма

Национальный банк Украины запретил финансовым учреждениям принимать российские рубли или монеты с изображением объектов оккупированного Крыма.

Как информирует издание UBR.ua, об этом Нацбанк сообщил банкам, Укрпочте и небанковским финучреждениям специальной телеграммой.

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В частности, в документе говорится о запрете принимать банкноту номиналом 100 рублей и монету в 3 рубля.

Полимерные 100 рублей в России выпустили специально к старту Чемпионата мира по футболу. На обратной стороне купюры на футбольном мяче изображена территория России вместе с оккупированным Крымом.



НБУ запретил принимать рубли с изображением Крыма

В свою очередь, на памятной трехрублевой монете, которая в России была введена в обращение еще в марте, изображен Свято-Троицкий собор на территории оккупированного Симферополя.



Монета с изображением собора в Симферополе

Напомним, в прошлом году в России ввели в оборот купюры номиналом 200 и 2000 рублей, на которых также изображены объекты оккупированного Крыма и города Севастополя.