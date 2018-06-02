НБУ заборонив обіг в Україні рублів із зображенням окупованого Криму

Національний банк України заборонив фінансовим установам приймати російські рублі чи монети із зображенням об'єктів окупованого Криму.

Як інформує видання UBR.ua, про це Нацбанк повідомив банкам, Укрпошті та небанківським фінустановами спеціальною телеграмою.

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Зокрема, у документі йдеться про заборону приймати банкноту номіналом 100 рублів та монету у 3 рублі.

Полімерні 100 рублів у Росії випустили спеціально до старту Чемпіонату світу з футболу. На її звороті на футбольному м'ячі зображена територія Росії разом із окупованим Кримом.



НБУ заборонив приймати рублів із зображенням Криму

У свою чергу, на пам'ятній трирублевій монеті, яка у Росії була введена в обіг ще у березні, зображений Свято-Троїцький собор на території окупованого Сімферополя.



Монета із зображенням собору у Сімферополі

Нагадаємо, торік у Росії ввели в обіг купюри номіналом 200 та 2000 рублів, на яких також зображені об’єкти окупованого Криму та міста Севастополя.