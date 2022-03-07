Не армия, а мародеры: российские оккупанты украли из райотдела полиции канцелярские приборы
Источник:Сергей Болвинов
Российская армия в Украине отмечается не только немалыми потерями, но и ограблением. Не гнушаются ничем.
Российские войска во время временного пребывания и городе Изюм Харьковской области отметились ограблениями. А также тем, что уничтожили центральную часть города.
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В субботу, 6 марта, они ночью покинули захваченное здание отдела полиции в Изюме. А когда покидали ее, то разграбили – вынесли все, что могли с собой взять.
"Двери во все служебные кабинеты отдела полиции сломаны, обстановка в кабинетах нарушена, сейфы сломаны. Канцелярские приборы, обогреватели, жесткие диски с компьютеров похищены", – сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
В полиции уже пообещали, что все данные будут восстановлены, а нужные для работы вещи – закуплены.
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