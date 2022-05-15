Такое мнение высказала жена одного из азовцев на брифинге для украинских журналистов.

Важно Надеемся на коалицию стран, чтобы успеть спасти мужей, – жены защитников Мариуполя

Как известно, родные защитников Мариуполя стучат во все двери, чтобы добиться процедуры экстракшн для азовцев, которые сейчас заблокированы на "Азовстали".

Обратите внимание! 11 мая папа Римский встретился с женами бойцов полка "Азов" Екатериной Прокопенко и Юлией Федосюк. В частности, они передали понтифику фотографии раненых бойцов на "Азовстали" и призвали его "не дать им умереть".

Таким образом они пытаются найти человека, который повлиял бы на кровавого диктатора, чтобы тот позволил эвакуировать бойцов из "Азовстали".

Может ли Байден повлиять на Путина

По мнению жены одного из азовцев, президент США Джо Байден отлично проинформирован о том, что происходит в Мариуполе. И если бы он хотел помочь и приобщиться, то уже давно бы сделал это.

США и так помогают Украине оружием, и я не уверена, чем само обращение к Байдену может быть эффективным. Эффективными в разговоре с Путиным я считаю других лидеров. Не то чтобы Байден не эффективен, но, по моему мнению, это чуть ли не его приход,

– объяснила она.

Жена другого бойца добавила, что верит в то, что есть такие страны, которые могут повлиять на Путина. Однако о ком именно говорится, она не уточнила.

Также жены подчеркнули, что азовцы многое сделали для Украины, поэтому они не заслуживают того, чтобы быть замученными в плену или убитыми российскими бомбами.

"Мы надеемся на коалицию стран, которые смогут помочь нашей власти. Потому что сейчас наша власть делает максимально все, чтобы спасти защитников Мариуполя", – подчеркнула она.

Следует напомнить! В начале мая удалось разблокировать эвакуацию мирных людей из "Азовстали" в Мариуполе. В Донецкой ОВА сообщили, что на металлургическом комбинате больше не осталось гражданских. В то же время, на заводе в Мариуполе до сих пор находятся сотни раненых украинских воинов, которых Украина хочет эвакуировать.