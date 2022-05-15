Таку думку висловила дружина одного з азовців під час брифінгу для українських журналістів.

Важливо Сподіваємося на коаліцію країн, аби встигнути врятувати чоловіків, – дружини оборонців Маріуполя

Як відомо, рідні оборонців Маріуполя стукають в усі двері, аби домогтися процедури екстракшн для азовців, які зараз заблоковані на "Азовсталі".

Зверніть увагу! 11 травня папа Римський зустрівся з дружинами бійців полку "Азов" Катериною Прокопенко та Юлією Федосюк. Зокрема, вони передали понтифіку фотографії поранених бійців на "Азовсталі" та закликали його "не дати їм померти".

У такий спосіб вони намагаються знайти людину, яка повпливала б на кривавого диктатора, аби той дозволив евакуювати бійців з "Азовсталі".

Чи може Байден вплинути на Путіна

На думку дружини одного з азовців, президент США Джо Байден чудово проінформований про те, що відбувається у Маріуполі. І якби він мав бажання допомогти і долучитися, то вже б давно зробив це.

США і так допомагає Україні зброєю і я не впевнена, чим саме звернення до Байдена може бути ефективним. Ефективними у розмові з Путіним я вважаю інших лідерів. Не те щоб Байден не ефективний, але, на мою думку, це трохи не його парафія,

– пояснила вона.

Дружина іншого бійця додала, що вірить у те, що є такі країни, яким під силу вплинути на Путіна. Однак про кого саме мовиться, вона не уточнила.

Також дружини підкреслили, що азовці багато зробили для України, тож вони не заслуговують на те, щоб бути закатованими у полоні чи вбитими російськими бомбами.

"Ми сподіваємося на коаліцію країн, які зможуть допомогти нашій владі. Бо зараз наша влада робить максимально все, щоб врятувати оборонців Маріуполя", – підкреслила вона.

Варто нагадати! На початку травня вдалося розблокувати евакуацію мирних людей з "Азовсталі" у Маріуполі. У Донецькій ОВА повідомили, що на металургійному комбінаті більше не залишилося цивільних. Водночас на заводі в Маріуполі досі перебувають сотні поранених українських воїнів, яких Україна хоче евакуювати.