Кризис разворачивается в Боснии и Герцеговине – части бывшей Югославии, буквально раздираемой внутренними противоречиями и внешними игроками. С 1992 года в Боснии шла самая кровопролитная в Европе после Второй мировой, война.

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Подписанный в 1995 году так называемый Дейтонский мир войну эту остановил, но коренных разногласий между ее участниками – сербами, хорватами и боснийцами – не устранил.

Государство отдало часть своих функций

Фактически государство отдало часть своих функций на аутсорс для того, чтобы у сербов и хорватов не было причин жаловаться на то, что они живут по правилам, придуманным боснийцами. В середине 1990-х годов такая затея казалась здравой.

Потому с 1995 года в Боснии постоянно находятся иностранные миротворцы, курс национальной валюты намертво привязан к евро, да и самые заметные властные полномочия достались иностранцу – назначаемому ООН Высокому представителю по Боснии и Герцеговине.

Этот человек вмешивается тогда, когда высший орган власти государства – состоящий из представителей хорватов, сербов и боснийцев трехголовый президиум – не может прийти к единому мнению. В последнее время такое происходит все чаще.

В президиуме нацелились на раскол страны

Все потому, что сербская голова президиума Милорад Додик, похоже, нацелился на раскол страны. Долго и тщательно собираемая по частям после войны 1990-х годов Босния и Герцеговина никогда не была унитарным государством – у тамошних сербов есть своя республика с очень широкой автономией, достаточно самостоятельны и боснийские хорваты.

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Но сейчас дезинтеграционные процессы явно заходят слишком далеко. Не так давно Додик взялся за пересмотр и отмену документов, регулирующих работу общих для всей Боснии органов власти. Он не скрывает, что хочет заменить их своими, которые будут действовать без оглядки на столичное Сараево.

Первая такая самостоятельная структура – Агентство здравоохранения – уже работает. Следующим независимым от Сараево институтом, на создание которого нацелился Додик, стала армия.



Додик, похоже, нацелился на раскол / Фото A Vajdaság Ma

На общую армию Боснии и Герцеговины, как бы говорит Милорад Додик, надежды в случае возникновения реальных проблем нет, так что, будем защищаться самостоятельно.

Возможный вывод миротворцев

Параллельно с этим представители боснийских сербов настаивают и на выводе миротворческого иностранного контингента.

Продлить или не продлить мандат миротворцам может только Совбез ООН, в котором право вето есть не только у нормальных стран, но и у поехавшей России, которая открыто поддерживает Додика и подписывает с ним какие-то соглашения в обход официальных боснийских органов власти.

Назвать то, чем занимаются сейчас Додик и его окружение, как-то иначе, кроме как "сепаратизм", язык не поворачивается. Человек, входящий в состав главного национального органа власти, фактически занят расколом этой нации.

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К чему-то такому обязательно приведет в Украине и исполнение требований России, которая настаивает на легализации бандитских республик и допуске их лидеров к рычагам управления государством. Поэтому нам за происходящим в Боснии стоит следить особенно внимательно.

К слову, боснийские сербы, нацелившиеся на максимальный разрыв с остальной страной, не единственная опасность для национального единства.

ЕС и США пытаются уговорить националистов

Радикалы из числа боснийских хорватов вообще открыто говорят о необходимости отделения от Боснии и Герцеговины районов с преимущественно хорватским населением.

США и Евросоюз пытаются уговорить всех – и сербских, и хорватских националистов – сбавить обороты и не ломать с таким трудом построенную боснийскую государственность. Переговоры с представителями Запада ведутся за закрытыми дверями и мы можем лишь гадать, что требуют от них сепаратисты.

Правда, гадать с довольно высокой степенью достоверности. Ведь тот же Додик еще в середине 2000-х годов, оседлав очередную волну сепаратистских настроений, добился роспуска международных судебных и следственных органов, расследовавших преступления военного времени.

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Сейчас в обмен на обещание не торопиться с созданием собственной армии, он наверняка может требовать вывода миротворцев или ликвидации поста Высокого представителя ООН.

Но если Запад по– лекалам которого, кстати, и построена современная боснийская государственность – пойдет на выполнение требований тех, кому не нужна самостоятельная Босния, это не решит проблему сепаратизма, а лишь несколько отодвинет во времени тот момент, когда эта проблема вновь обострится.