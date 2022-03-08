Не бойтесь тирана, из бункера, – Резников обратился к миру

Министр обороны Украины призвал мир не бояться российских оккупантов, как не боятся его украинцы. И призвал помочь нам в этой борьбе.

Об этом он сказал во время обращения, передает 24 канал. По его словам, украинцы уничтожают оккупантов, как и всех других террористов, которые накрывают ракетами наши города. Которые расстреливают детей.

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Не бойтесь! Как не боятся наши молодые ребята, которые останавливают врага. Как не боятся наши фермеры, которые захватывают вражескую бронетехнику. Как не испугался работник почтовой компании, сбивший российский самолет с ПЗРК,

– обратился министр.

Он подчеркнул, что сегодня у Европы есть шанс победить тирана, который запугивал всех вокруг десятилетиями. Для этого необходимо, чтобы Украина устояла.

По словам Резникова, Россия не сможет победить Украину в открытом бою. Она не сможет устрашить украинцев преступными обстрелами наших городов.

"Чтобы победить, нам нужна помощь – закрытое небо и оружие. Мы защитим себя и вас. Мы не боимся россиян. Это они бегут и сотнями сдаются в плен", – заявил Резников.

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