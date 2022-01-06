Жапаров заверил, что киргизские войска не будут убивать "братьев-казахов". Они только, мол, помогут властям вернуть стабильность.
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По словам Жапарова, их военные будут помогать укреплять стабильность.
Мы не посылаем наших военнослужащих стрелять в митингующих братьев-казахов. Мы уверены, что наши солдаты, не стрелявшие в свой народ, не будут стрелять и по нашим братьям-казахам,
– написал президент.
Жапаров добавил, что сначала нужно выяснить, куда направят военнослужащих и все другие вопросы.
"Сейчас Казахстану не хватает сил безопасности для защиты многих стратегических государственных объектов. Они попросили нас помочь", – подчеркнул президент.
Протесты в Казахстане: главное
- Протесты вспыхнули 3 января из-за удорожания газа.
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- В стране полностью выключили интернет и ввели режим чрезвычайной ситуации.
- Россия еще раз повторила мантру, что во всем якобы виноваты США. Так уже отреагировали и назвали обвинения бессмысленными.
- В результате столкновений уже есть десятки погибших. Ужасное видео из морга можно просмотреть здесь.
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Полный текст публикации Садыра Жапарова:
Уважаемые кыргызстанцы! Уважаемые депутаты!
У всех разные взгляды на ситуацию в соседнем братском Казахстане, и некоторые популисты, около 20-30 наших граждан, преследуя личные цели, пришли к Белому дому, чтобы сделать пиар на этой трагедии.
Прошу воздержаться от дешевого пиара на трагических событиях. Как будто только вы патриотичны и умны, а мы пришли с улицы. Мы также придерживаемся принципа: «Семь раз отмерь – один раз отрежь». Мы не посылаем наших военнослужащих стрелять в митингующих братьев-казахов. Мы уверены, что наши солдаты, которые не стреляли в свой народ, не будут стрелять и по нашим братьям-казахам. Напротив, мы посылаем их помогать укреплению стабильности.
Какая эта помощь? В данное время Казахстану не хватает сил безопасности для защиты многих стратегических государственных объектов. Они попросили нас о помощи. Мы должны помочь, потому что являемся постоянным членом ОДКБ.
Соглашение ранее было подписано и ратифицировано Жогорку Кенешем. Мы намерены оказать помощь, но сначала выясним: куда направят наших военнослужащих, какие учреждения они будут охранять и все остальные вопросы.
Некоторые депутаты уже высказались против под нажимом популистов. Уважаемые депутаты, прошу вас не выступать против. Не волнуйтесь. Сейчас ситуация в Казахстане более стабилизировалась. Тем не менее, давайте сделаем все возможное, чтобы им помочь. Если у наших соседей будет мир, то и у нас будет мир.