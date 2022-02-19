"Не будешь стрелять – убьют": готова ли материковая Украина к возможному наступлению из Крыма

Россияне проводят масштабные военные учения в оккупированном Крыму, которые вскоре должны завершиться. По словам Кремля, никаких планов на вторжение нет.

Несмотря на это, посольства разных стран призвали своих граждан покинуть Украину. Мнения людей на материковой Украине относительно возможного наступления России различаются.

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В селах нет паники относительно вероятного наступления России

В селе Александровка, которое в Кировоградской области, живет около 2,5 тысячи человек. Некоторые из жителей, в частности пенсионеры, не исключают вероятной полномасштабной войны России против Украины и в случае необходимости будут защищать собственную землю.

А кто знает, что у Путина в уме? Дадут автомат и пойду (воевать – 24 канал). В армии служил, умею стрелять, нет ничего сложного. А куда деваться? Будешь стрелять. Не будешь стрелять – тебя убьют,

– сказал местный житель.

В сельсовете уверены, что разговоров о войне от местных не слышали. Дополнительных инструкций из высших органов власти им тоже не поступало. "Люди каждый день приходят в старостинский округ, но панических настроений среди населения нет", – рассказала староста села.

Бомбоубежища для детей

В селе же Станислав, расположенном в Херсонской области, местный сельский глава Иван Самойленко подчеркнул, что продовольственного ажиотажа нет. Тревоги среди населения тоже не замечал.

"У нас работает более 35 магазинов, то не заметно, что люди скупают (продукты – 24 канал). Ажиотажа и спекуляций в этом направлении нет. Настроение – положительное. Все любят Украину", – уверен сельский глава.

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На случай усиленной российско-украинской войны в поселке есть бомбоубежище, но оно рассчитано только на детей. Директор одного из лицея отметил, что помещение может поместить 400 детей. "Здесь они (дети – 24 канал) находятся до получения сигнала, что опасность прошла", – добавил он.

Чтобы узнать больше, как в соседних селах готовятся раненые бойцы АТО, что за учения проходят вблизи Крыма и есть ли напряженная ситуация на КПВВ "Каланчак" – смотрите полный выпуск программы.