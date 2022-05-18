Не будет ядерного оружия, Путин это четко отметил на параде, – Арестович

Российские убийцы продолжают угрожать ядерным оружием. Однако все их слова сводятся на нет.

Об этом для 24 канала сказал внештатный советник Алексей Арестович. Он отметил, что не первую неделю в Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях что-то случается, но ядерное оружие никто не применил.

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"Там взрываются склады с боеприпасами, погибают военные. И где это ядерное оружие? Не будет никакого ядерного оружия. Владимир Путин четко отметил об этом на параде. Он сказал, что нельзя допустить глобальную войну. Все сразу стало ясно. По крайней мере, это позиция на несколько месяцев", – сказал Арестович.

Россия будет полностью разрушена

По словам советника, россияне со временем будут все больше угрожать. Он подчеркнул – если посмотреть российскую прессу с одним из британских медиа, то вопрос стоит, зайдет ли украинская армия на территорию России.

Даже применение россиянами тактического ядерного оружия ничего не изменит, кроме того, что Россия будет полностью разрушена – и экономически, и политически. А военная помощь для нас будет не только в поставке оружия и самолетов, но и в прямом вмешательстве вооруженных сил США и Великобритании.

– считает Арестович.

Как может действовать Россия

По мнению советника, Россия, скорее всего, попытается взять что-то на Донбассе и исчерпает наступательный потенциал через 2 – 3 недели. Затем она станет в стратегическую оборону от Херсона до Харьковской области и продолжит переговоры со своими европейскими партнерами, которые будут говорить о дипломатическом урегулировании.

Арестович отметил, что некоторые страны Европы будут повторять, что не все однозначно и Путину нужно сохранить лицо. То есть за счет наших территорий оккупанты попытаются уговорить всех на какое-то промежуточное решение и показать, что Путин может остановиться.

Но мы все это проходили. Два "Минска" уже были, но третьему не бывать. Мы будем бить оккупантов, пока они не уйдут отсюда,

– заявил Арестович.

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