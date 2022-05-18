Официальную позицию Кремля озвучил вице-премьер России Юрий Борисов, выступая на марафоне "Новое знание".

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Он сказал, что по доктрине России их вооруженные силы используют только встречный удар.

Первыми мы, по доктрине, не нападаем,

– подчеркнул Борисов.

Вицепремьер России рассказал, что рядом с Владимиром Путиным все время находятся 2 морских офицера, которые носят так называемый ядерный чемоданчик.

"И в случае угроз, поступающих от средств воздушно-космической обороны и систем предупреждения о ракетном нападении, в случае налета определяется факт нападения, траектория, места падения – это является критериями для ответного удара", – добавил вице-премьер.

Можно ли верить России

Ответ на этот вопрос очевиден. Россия регулярно устрашает мир ядерной войной, не понимая, что пострадает от этого и сама. Подтверждением этого являются слова главы Кремля, подтвердившего, что россияне готовы умереть в ядерной войне. Он успокаивает людей в случае применения ядерного оружия тем, что россияне "как мученики попадут в Рай, а они (враги – 24 канала) просто сдохнут".

Последние заявления Россия по ядерному удару

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия применит ядерное оружие в ответ на "накачку" Украины военной техникой. В то же время, он подчеркнул, что такой конфликт имеет все шансы перерасти в полноценную ядерную войну. И если это произойдет, отметил Дмитрий Медведев, сценарий будет катастрофическим для всех без исключения.

Россия также отработала запуск баллистических ракет "Искандер". Именно они могут нести ядерное оружие. Несмотря на риторику российских властей, в США отрицают угрозу применения Россией ядерного оружия. Представители страны уверяют, что активно следят за ядерным потенциалом Москвы. Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что угрозы России использовать ядерное оружие являются признаком отчаяния Путина и свидетельствуют о провале его плана.

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