Офіційну позицію Кремля озвучив віцепрем'єр Росії Юрій Борисов, виступаючи на марафоні "Нове знання".

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Він сказав, що за доктриною Росії їхні збройні сили застосовують тільки зустрічний удар.

Першими ми, по доктрині, не нападаємо,

– наголосив Борисов.

Віцепрем'єр Росії розповів, що поблизу Володимира Путіна весь час перебувають 2 морські офіцери, які носять так звану ядерну валізку.

"І у разі загроз, що надходять від засобів повітряно-космічної оборони та систем попередження про ракетний напад, у разі нальоту визначається факт нападу, траєкторія, місця падіння – це є критеріями для удару у відповідь", – додав віце-прем'єр.

Чи можна вірити Росії

Відповідь на це питання очевидна. Росія регулярно страшить світ ядерною війною, не розуміючи, що постраждає від цього і сама. Підтвердженням цього є слова очільника Кремля, який підтвердив, що росіяни готові померти у ядерній війні. Він заспокоює людей у випадку застосування ядерної зброї тим, що росіяни "як мученики потраплять до Раю, а вони (вороги – 24 канал) просто здохнуть".

Останні заяви Росії щодо ядерного удару

Заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв заявив, що Росія застосує ядерну зброю у відповідь на "накачування" України військовою технікою. Водночас він підкреслив, що такий конфлікт має усі шанси перерости у повноцінну ядерну війну. І, якщо це станеться, зазначив Дмитро Медведєв, сценарій буде катастрофічним для усіх без винятку.

Росія також відпрацювала запуск балістичних ракет "Іскандер". Саме вони можуть нести ядерну зброю. Попри риторику російської влади, у США заперечують загрозу застосування Росією ядерної зброї. Представники країни запевняють, що активно слідкують за ядерним потенціалом Москви. Окрім того, президент США Джо Байден заявив, що погрози Росії використати ядерну зброю є ознакою відчаю Путіна та свідчить про провал його плану.

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