Не будет мира без полного эмбарго на нефть и газ из России, – Зеленский к европейцам

Европейский Союз готовит новый пакет санкций против России. Президент Украины Владимир Зеленский однозначно заявил, что если там не будет эмбарго на поставку российской нефти и газа, эти санкции не приведут к окончанию войны.

12 апреля Владимир Зеленский обратился к парламенту и народу Литвы. В то же время это обращение было и к другим европейским странам, ведь там был призыв о том, что в шестом пакете санкций обязательно должно быть эмбарго на поставку нефти из России.

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Это мнение украинский президент повторил и во время ежедневного обращения вечером 12 апреля.

Хватит умножать недостаточно сильные санкционные пакеты. Все равно придется признать, что только отказ Европы от российских энергоносителей и полное ограничение российской банковской системы может являться аргументом для российского руководства, чтобы искать мир. Без этого Москва ищет военное решение,

– заявил Зеленский.

Европейская Комиссия уже приступила к работе над шестым пакетом санкций против Российской Федерации. В Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что там будут и "нефтяные опции". Однако больше деталей пока нет. Как и даты, когда санкции планируется ввести.

В 2021 году, по подсчетам Forbs и ОЭС, энергоносители сгенерировали 261,8 миллиарда долларов экспортной выручки России. Половина этой суммы, 135,5 миллиарда долларов – поставки в Евросоюз. Россия поставляет в ЕС 51,8% своей сырой нефти и нефтепродуктов, около 70% газа и часть угля. Так что в случае полного эмбарго на российские энергоносители РФ потеряет более 130 миллиардов долларов доходов в год.

Смотрите обращение Владимира Зеленского за 12 апреля